Yabancılar faiz indirimini nasıl değerlendirdi?

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1,5 yıl sonra ilk defa faiz indirimi kararı almasını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu.

Piyasanın beklentisi ise faizlerin yüzde 19 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

Yabancı ekonomistlerin bazıları söylem değişikliği sonrasında kararın şaşırtıcı olmadığını söylerken bazıları da bu ay TCMB'den herhangi bir faiz indirimi beklemediklerini belirterek indirim kararıyla ilgili ilk yorumlarını paylaştı.

Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen, faiz indirim kararının piyasaların beklentileri dahilinde olmadığını ve merkez bankasının güvenilirliğinin asıl sorun olarak ön plana çıktığını söyledi.

“Merkez Bankası, karar metninde enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirtti fakat enflasyon beklentilerindeki kötüleşme, finansal istikrarı destekleyecek rezervlerin eksikliği, ters dolarizasyonda başarı sağlanamaması geçici olmayan şeyler arasında” diyen Kalen, TCMB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi taleplerine Eylül ayında direnemediğini belirtti.

Türk lirasında muhtemelen daha fazla değer kaybının olacağını ve bunun da enflasyonu daha da yükseltebileceğini belirten Kalen, enflasyon beklentilerinin yönetmekte zorlanılacağını ve dolarizasyonun yeniden başlayacağını vurguladı.

Kalen son olarak, “Şu anki ortam spekülatif yatırım girişleri için çok uygun bu da yerel finansman koşulları üzerinde baskı yaratabilir” diye ekledi.

"Türk lirası carry trade için cazibesini korumaya devam ediyor"

Credit Agricole Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Sebastien Barbe, faiz indiriminin beklediklerinden erken gerçekleştiğini ama yüzde 18'lik faizin hala yüksek bir seviye olduğunu ve Türk lirasının carry trade için cazibesini korumaya devam ettiğini söyledi.

“Faiz indiriminin dördüncü çeyrekte gelmesini bekliyorduk. Zamanlama biraz sürpriz oldu ama TL carry trade için hala cazip” diyen Barbe, Türk lirasında değer kaybının artmasıyla enflasyonun daha da artma riski bulunduğunu söyledi.

Kışın gelmesiyle beraber turizmin ödemeler dengesi için daha az destekleyici olacağını belirten Barbe, Türk lirası üzerindeki baskının artacağını ve böyle bir durumda TCMB'nin gelecekteki faiz indirimleriyle ilgili iletişiminin çok önemli olacağını vurguladı.

Barbe, daha önce Türk lirasıyla ilgili paylaştığı araştırma raporunda “Buradaki risk ise erkenden gelebilecek büyük bir faiz indirimi” demişti.

"Fed'in yakında parasal teşvikleri çekmeye başlamasıyla Dolar/TL 'de eğilim yukarı yönlü olacak"

ITC Capital Kıdemli Kur Analisti Piotr Matys, 100 baz puanlık indirimin şaşırtıcı olduğunu ve faiz indirim döngüsünün başlamasıyla enflasyonun yıl sonunda öngörülenden yüksek olacağını söyledi.

Türk lirasındaki değer kaybının enflasyonist sonuçları olacağını belirten Matys, “Şu an için bir kur tahminimiz yok ama TCMB'nin faiz indirimine başlaması ve Fed'in yakında parasal teşvikleri çekmeye başlamasıyla dolar/TL'de eğilim yukarı yönlü olacak” dedi.

MUFG Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Ehsan Khoman, TCMB'nin enflasyon ile ilgili söylem değişikliğinden sonra erken bir faiz indiriminin seçenekler arasında değerlendirildiğini ve Merkez Bankası'nın ‘ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme' stratejisinin faiz indirimine yol açacağını uzun zamandır göz önünde bulundurduklarını dile getirdi.

“Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz” diyen Khoman, yapılan faiz indiriminin Türk lirası ve riskli Türk varlıklarının gidişatını etkileyecek en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

"Merkez Bankası şu anki para politikasının halihazırda sıkı olduğunu düşünüyor"

Medley Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller, kararın şaşırtıcı olmadığını ve TCMB'nin çekirdek enflasyonu düşünüldüğünde faizin hala pozitif olduğunu söyledi.

“Merkez Bankası şu anki para politikasının halihazırda sıkı olduğunu düşünüyor ve enflasyon düşene kadar politikanın sıkı olacağıyla ilgili ifadeleri de çıkardı” diyen Stadtmiller, metinde ticari kredilere yapılan vurguya dikkat çekerek politika yapıcıların şirketlere kredi imkanının kolaylaştırılması için indirim kararı almış olabileceğini ifade etti.

Türk lirası için asıl riskin yabancı yatırımcı çıkışlarından ziyade dolarizasyon olduğunu belirten Stadtmiller, faiz indirimiyle beraber dolar/TL'nin 9,00 seviyesini görmekte zorlanmayacağını dile getirdi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.