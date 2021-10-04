DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlk Milli karşılaşma Bulgaristan ile oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki
Lavrov’dan “İdlib anlaşması” açıklaması
Rus paralı askerler (Wagner) Mali'de
Tayvan: 52 Çin savaş uçağı hava sahamıza girdi
WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?
Bebeğiniz kabız olursa...
Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?
Yabancı pozisyonu ve destek noktaları
Çocuğunuzun şaşı olup olmadığını anlamak için...
Sumak bitkisinden 80 milyon liralık gelir
Yunan Bakan AB’ye çağrı yaptı: Sözlerinizi tutun
Borsa günü düşüşle tamamladı
Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

TIMETURK / EKO ANALİZ / Yabancı pozisyonu ve destek noktaları

Yabancı pozisyonu ve destek noktaları

'Dolar Endeksinin değer kazanması ile gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı değer kaybetti ama TCMB'nin faizi 100 baz puan indirmesi ile TL, dolara karşı en çok değer kaybeden paralardan oldu...'

1 Saat Önce
2021-10-04 18:59:51
Yabancı pozisyonu ve destek noktaları

Ağustos ayının sonuna kadar çok iyi performans gösteren global piyasalar geçtiğimiz eylülde biraz kâr satışı yedi.
MSCI Word Endeksi % 4.3, MSCI Emerging Market Endeksi % 4.2 Eylül'ü kayıpla kapattı. ABD'de S&P500 Endeksi %4.8 ile son zamanların en fazla kaybını yaşadığı ay oldu. Gerçi ilk 8 ayda %20 kazanmıştı ama olsun! Eylül'ün kazananı ise; dolar endeksi, petrol ve doğalgaz oldu.

Ağustos'ta 500 milyon dolar yabancı sermaye girişi sayesinde Banka Endeksi % 11.3, BIST100 Endeksi % 5.7 yükselmişti. Ancak BIST 100 yurtdışına paralel Eylül'ü % 4.5 kayıpla kapattı. Banka Endeksindeki kayıp ise % 8.0 oldu. Oysa TCMB verilerine göre yabancılar, eylül ayının ilk 3 haftasında 72 milyon dolarlık hisse almışlardı. Aynı sürede tahvilde 102 milyon dolarlık satış var ama öyle büyük bir çıkış yok. Ayın son haftasında gözle görülür net bir çıkış olmadığını söylenebilir.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; temmuz ve ağustos ayında yurtdışına göreceli daha iyi giden borsanın eylülde denk gittiğini söyleyebiliriz. Burada bir negatif durum, Türk lirasında yaşandı. Dolar Endeksinin değer kazanması ile gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı değer kaybetti ama TCMB'nin faizi 100 baz puan indirmesi ile TL, dolara karşı en çok değer kaybeden paralardan oldu.

Ekim ayının ilk haftasına başlarken yurt içinde gündem, sabah açıklanacak enflasyon verileri olacak. Beklenti % 1.3 aylık TÜFE artışı yönünde. Ancak pozitif sürpriz bekleyenler var. Bu durumda piyasa tarafından iyi algılanabilir. Saat 14.30'da reel sektörün net döviz pozisyonu açıklanacak. Yurtdışında Çin ve G.Kore tatilde iken 17.00'de ABD Fabrika siparişleri verisi gelecek. Asya piyasalarının güne hafif negatif başlaması ile bizde de yatay bir başlangıç beklentisi oluşabilir.

Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü ama tepki ile 1400 geçildi. Şimdi 1390 destek olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş