Varyant ve politika belirleme zorluğu

'Kapanma veya seyahat önlemlerinin ekonomik aktivite, ticaret, mal tedariki, istihdam ve üretim konusundaki kısıtlayıcı etkileri daha yavaş büyüme risklerini artırırken; talep dengesi ve ürün maliyetleri üzerindeki ters eğilimli fiyat etkileri de enflasyon belirsizliğini artırmaktadır...'

Kovid'in Omicron varyantına ilişkin daha fazla vaka görüldükçe endişeler de artıyor. Yayılma aşamasındaki varyantın epidemik etkisinin ne boyutta olacağına dair ise elde halen yeterince analiz ve veri bulunmamakta. Semptomların derecesi, bulaşıcılık ve mortalite gibi faktörlerden henüz tam olarak emin değiliz, ancak Moderna'nın son açıklaması bu konuda biraz daha endişeye neden olabilir.

Moderna, yeni varyanta karşı mevcut aşıların daha az etkili olabileceğini söyledi. Aşıların güncellenmesi gerekliliğine dair veya virüs yayılım hızına, boyutuna bağlı olarak derin kısıtlama önlemlerini akla getirebilecek doğrultuda bir açıklama olduğundan, mevcut duruma halen temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Seyahat kısıtları artıyor

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Şu anda birçok ülke yeni varyantın ülkelerinde yayılmasını engellemek amacıyla seyahat kısıtları getiriyor veya sınırlarını yabancılara kapatıyor. Japonya ve İsrail sınırlarını dışarıdan seyahat eden yolculara kapattı. Birçok ülke Güney Afrika ve Botsvana başta olmak üzere birkaç Afrika ülkesinden seyahatleri kısıtlamış durumda. İngiltere, Hong Kong, Kanada, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Avustralya, Danimarka, Çekya, Avusturya, İskoçya gibi ülkeler yeni varyantın tek tük görüldüğü ülkeler. Bunlar tespit edilenler olduğu için, yeni varyant tam olarak ne zamandan beri etkin ve nerelerde yayılıyor, tam bilinmiyor. DSÖ de yeni durumun ciddiyetini anlamak için analiz yapma aşamasında ve bununla alakalı yeni bulgular daha sağlıklı sonuç verebilecektir. Şimdilik pozitif değerlendirebileceğimiz; yeni varyantın semptomlarının şu ana kadar hafif seyrettiği yönündeki açıklama" yorumunu yaptı

Ters eğilimli fiyat etkileri



Erkan analizinde şunları kaydetti: Bu aşamada, Omicron varyantının ekonomik etkilerini kapanma veya tedarik sıkıntıları üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Kapanma veya seyahat önlemlerinin ekonomik aktivite, ticaret, mal tedariki, istihdam ve üretim konusundaki kısıtlayıcı etkileri daha yavaş büyüme risklerini artırırken; talep dengesi ve ürün maliyetleri üzerindeki ters eğilimli fiyat etkileri de enflasyon belirsizliğini artırmaktadır. Biden henüz tam kapanmanın olası olmadığına yönelik açıklamasıyla bunu masa dışında tutuyor görünüyor. Powell ise, para politikasıyla tam ilişkilendirmedi, ancak yeni varyantın belirsizlik yarattığını söyledi. Bu nedenle piyasa açıkçası Fed'in Haziran'da faiz artırabileceğine dair beklentisini tekrar geri kaydırdı ve Eylül 2022'den öncesi şu aşamada erken olarak değerlendiriliyor. Elde yeni deliller var, dolayısıyla planlamada perspektif biraz değişebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.