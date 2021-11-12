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TIMETURK / EKO ANALİZ / Uzmanından flaş altın yorumu: 650 liraya çıkabilir

Uzmanından flaş altın yorumu: 650 liraya çıkabilir

Ons altının 1.875 dolar direncini kırdıktan sonra 1.900-1.950 dolar seviyelerini görebileceğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu da demek oluyor ki gram, 600 lira seviyesinden sonra 650 liraya çıkabilir.

1 Saat Önce
2021-11-12 14:27:27
Uzmanından flaş altın yorumu: 650 liraya çıkabilir

2021'de ise aşının bulunması ve küresel ekonomilerdeki normalleşmeyle 480 lira civarında bir seyir izleyen gram, son dönemde tekrar yükselişe geçerek dün 596 lirayla rekor tazeledi. Böylece altın uzmanların yıl sonu beklentisi olan 600 liraya dayandı.

Geçen yıl pandeminin etkisiyle yatırımcı, güvenli liman olan altına yönelmiş ve altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons (31.1 gram) altın tarihinde ilk kez 2 bin doları aşmış, gram 540 lirayla zirveye çıkmıştı. 2021'de ise aşının bulunması ve küresel ekonomilerdeki normalleşmeyle 480 lira civarında bir seyir izleyen gram, son dönemde tekrar yükselişe geçerek dün 596 lirayla rekor tazeledi. Böylece altın uzmanların yıl sonu beklentisi olan 600 liraya dayandı.

ENFLASYON ETKİSİ

Altındaki bu artışın özellikle yurtdışı kaynaklı olduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın, ABD'den gelen enflasyon haberleriyle yükselişe geçti. Çünkü dün gelen enflasyon verisi 31 yılın en yüksek seviyesi ve yatırımcılar enflasyona karşı koruma kalkanı olarak güvenli liman olan altına yöneldi. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ‘öncelikli sorunumuz enflasyonu düşürmek' diyor ama düşüremiyor. Bu durum da yine altına yarıyor” dedi.

SEVİYE YÜKSELEBİLİR

Ons altının 1.875 dolar direncini kırdıktan sonra 1.900-1.950 dolar seviyelerini görebileceğini belirten Yıldırımtürk, “Bu da demek oluyor ki gram, 600 lira seviyesinden sonra 650 liraya çıkabilir. Kapalıçarşı'daki duruma gelince, çarşamba günü itibarıyla altındaki yükselişi gören bazı vatandaşlar alımlara devam etti. Yükseldiği için satış yapmak isteyenler de oldu ama çok yoğun olduğu söylenemez” diye konuştu.

ALTINI OLAN SATMASIN PANİK ALIMI DA YAPMAYIN

ABD enflasyon verilerinin yüksek gelmesinin ve dolar/TL kurundaki artışın ons altın fiyatlarını etkilediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şöyle konuştu:

“2021'e 451 liradan başlayan gram altın, 597 lirayı gördü. Yani gramda 146 liralık bir değer artışı oldu. Ancak şimdiki seviyelerden gram ya da dolar almak isteyenler, panik alımı yapmasın. Dolarda 9.75, gramda da 575 lira seviyeleri alım için beklenebilir. Altını olan ise satmasın. Çünkü 2022 itibarıyla gramda yine 660 liralık beklentimiz devam ediyor.”

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DOLAR DA TETİKLEDİ

İç piyasada doların yükselmesinin de altındaki yükselişi tetiklediğini belirten Yıldırımtürk, şunları söyledi:

“Dolar dış piyasada değer kazanınca, Türk Lirası'na karşı da değerlendi. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de devam ediyor. Böyle olunca dolar artıyor ve bu artış içeride gram fiyatlarını yükseltiyor. Dolar 9.97 lirayı test etmiş durumda.”

SAAT 14.27 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI:

Ekran Resmi 2021-11-12 14.26.32

 

 

Ekran Resmi 2021-11-12 14.26.44

Ekran Resmi 2021-11-12 14.26.52

Kaynak: posta.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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