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TIMETURK / EKO ANALİZ / Uluslararası piyasalara paralel bakış

Uluslararası piyasalara paralel bakış

'Borsalarda karışık bir seyir var. Dün Avrupa borsalarında İspanya hariç satışlar vardı. BIST de güne negatif başladı ama gelen alımlarla artıya geçti...'

22 Saat Önce
2021-10-13 19:28:08
Uluslararası piyasalara paralel bakış

Dolar/Türk Lirası paritesi, 11 Ekim Pazartesi akşamı 9 TL'yi geçtikten sonra Salı 9.04'e kadar yükseldi. Ay başından beri bakınca Dolara karşı; Brezilya reali yüzde 2.0, Hindistan Rupisi ve Türk Lirası yüzde 1.8, Şili pezosu yüzde 1.7, Meksika Pezosu yüzde 1.3 değer kaybetti. Dolayısıyla paralar konusunda korelasyonun yüksek olduğu bir tablo sözkonusu diyebiliriz.

ABD'de endeksler negatif kapattı

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde şunlara vurgu yapıldı:
Borsalarda ise karışık bir seyir var. Dün Avrupa borsalarında İspanya hariç satışlar vardı. BIST de güne negatif başladı ama gelen alımlarla artıya geçti, hatta BIST 100 endeksi 1423'e kadar çıktı fakat günü kıl payı yüzde 0.04 artışla 1,416.82 puandan kapattı. ABD'de ise endeksler ara ara artıya geçse de hafif negatif kapattı. Bu sabah Asya'da Çin ve Hindistan endekslerinde artışlar var. Hindistan borsasının zirve rekoru üstüne rekor kırdığını hatırlatalım.

"Enflasyon daha da kanıksandı"

Bugün ABD'de Eylül TÜFE'si açıklanacak. Beklentiler, geçen yıl Eylül'de yüzde 0.2 yükselen TÜFE'nin bu kez yüzde 0.3 arttığı yönünde. Yıllık TÜFE böylece yüzde 5.3 seviyesinde kalacaktır. Yalnız, bu enflasyon pek inecek gibi durmuyor. Artık halk da bunu kanıksamış gibi. New York Fed tarafından gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketinin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri Eylül'de 0.1 puan artışla yüzde 5.3'ye yükseldi. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde 0.2 puan artarak yüzde 4.2 ile yükselişini 3'üncü aya taşıdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Stratejik bakış...

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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