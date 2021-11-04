Uluslararası piyasalar nereden nereye

Hem arz hem de talep yönlü endişelerle durgunluk riski ile karşı karşıya kalan küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla 40’ı aşkın Merkez Bankası faizleri indirdi.

2020'ye başlarken hayat bir sürprizi devreye soktu: 2019 yılının son günlerinde Çin'de ortaya çıkan ve Ocak ayında etkisini hissettirmeye başlayan yeni tip koronavirüs Kovid 19 , Çin'den dünyaya yayıldı. Ölümcüllüğü nedeniyle ülkeler, tedbir olarak karantina kararları aldığından dünya nüfusunun yarısının evlere girdiği bir dönem yaşandı.

11 Mart'ta tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü küresel salgın ilan etmesinin de etkisiyle tüm dünyada geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Hem arz hem de talep yönlü endişelerle durgunluk riski ile karşı karşıya kalan küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla 40'ı aşkın Merkez Bankası faizleri indirdi.

FED'den olağanüstü hamle



Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Amerikan Merkezz Bankası FED, 18 Mart toplantısını beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan ve 15 Mart'ta 100 baz puan indirerek faizi sıfıra çekti. 500'ü tahvil, 200'ü Mortgage tahvili olmak üzere 700 milyar dolar tahvil alım kararı aldı. FED bununla yetinmeyerek 23 Mart'ta olağanüstü bir hamle daha yaparak sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. FED, öncü olarak elinden gelenin bile fazlasını yapmıştı. Bu sayede finansal piyasalar toparladı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, 2020 yılının ikinci çeyreğinde % 31.4 daralırken üçüncü çeyrekte % 33.4 büyüdü ve sonrasında normal büyüme temposuna girdi.

İngiltere'yi yakından takip

3 Kasım 2021 FED toplantısı sonunda toplamda aylık 120 milyar dolar olan varlık alımının 8 ay içinde sonlanacağı, Kasım'da 15 milyar dolar ile (toplamın %12.5'i) siftahı yapacakları yönünde karar aldılar. Yorumlarsak; bugüne kadar başarıyla yönlendirilen piyasalar için yine başarılı bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bugün, İngiltere MB faiz ve varlık alım kararı izlenecek. FED gibi önce varlık alımını azaltıp sonra faizle uğraşmak yerine önce faizi artırabilir. Ayrıca Çekya MB % 0.5 faiz artırımı bekleniyor. OPEC+ toplantısında ise dünyadaki talepte yaşanan büyük artışa yetişemeyen petrol üretiminin artırılması görüşülecek. Beklentiler günde 400 bin varillik artış yönünde. Bunun altında kalacak bir rakam, petrol fiyatlarını yukarı itebilir.

Asya borsalarındaki tablo ve Türkiye'deki seyir

FED kararı sonrasında ABD, Asya borsalarında pozitif seyrin devamını izliyoruz. Dolayısıyla 1590'daki tarihi zirvesine çok yaklaşan BIST100 Endeksinin bu rekora doğru ilerleyişinin devamı beklenebilir. Dün, kısa sürede % 3.2 düşüp sonra % 3.7 yükselen Endeksin iştahı buna müsait gibi duruyor.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora çok az kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.