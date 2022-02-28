Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü?

Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü? Türkiye ekonomisine dair kritik veriler gelmeye devam ediyor. TÜİK son olarak Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye 2021 yılında yüzde 11 büyüdü.