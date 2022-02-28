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TIMETURK / EKO ANALİZ / Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü?

Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü?

Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü? Türkiye ekonomisine dair kritik veriler gelmeye devam ediyor. TÜİK son olarak Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye 2021 yılında yüzde 11 büyüdü.

2 Saat Önce
2022-02-28 10:11:40
Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü?

Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç? Türkiye 2021'de ne kadar büyüdü? Türkiye ekonomisine dair kritik veriler gelmeye devam ediyor. TÜİK son olarak Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye 2021 yılında yüzde 11 büyüdü.

Koronavirüs ve artan döviz kurları nedeniyle Türk ekonomisi 2021 yılında oldukça zorlu bşr dönem geçirmişti. 2021 yılı için Türk ekonomisinin ne kadar büyüme yapacağı merakla bekleniyordu.

Türkiye 2021 büyüme oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkliye geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü. 2021 geneline bakılıdğı zaman ise Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, dördüncü çeyrekte yüzde 8,7, yılın tamamında ise yüzde 11,1 büyüme bekliyordu. .

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