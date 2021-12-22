TL varlıklara talep artacak mı? Yabancılar nakite mi geçiyor?

Türk lirasına talep ne durumda? BİST nasıl seyrediyor? Yabancılar nakite mi geçiyor? BES'teki devlet katkısı nasıl olacak?

Türk Lirasında 20 Aralık akşamından 21 Aralık sabahına uzun gecede 18.36'dan 11.11'e % 40'a yakın muhteşem değer kazanımı tarihe geçti. Hedge pozisyonlar zarar ederken VIOP'ta tüm long pozisyondakiler büyük kayıplar yaşadı. Dolar kuru, bu sabah 12'nin biraz üstünde seyrediyor.

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Sermaye kontrolü ve faiz artırımı dışında bir üçüncü yolun açılması ile bu süreç yaşandı. Bunla ilgili çalışmalar da netleşmeye başladı. Bugün 12:00'de Cumhurbaşkanı, partisinin grup toplantısında konu hakkında daha fazla detay verebilir.

1- Mevduat ve Katılım Bankalarında Döviz mevduatına sahip yurtiçindeki bireysel hesap sahipleri, dövizi bozup 3/6/12 aylık TL mevduata geçmeleri halinde vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak farkları TCMB tarafından karşılanacak. Tasarruf sahibi, bu imkandan bir kez yararlanabilecekken mevduatın erken bozulması halinde hiç yararlanamayacak. Düzenleme Resmi Gazetede yayınlandı.

BES'teki devlet katkısı

2- Mevduat bankalarında TL mevduatına sahip yurtiçindeki bireysel hesap sahipleri, paralarını bankasında 3/6/9/12 aylık “Kur korumalı TL vadeli mevduatı”na yatırırsa vergisiz olarak faiz yada kur farkından hangisi büyükse onu alacak. Kur farkını Hazine ödeyecek. Bütçe'de böyle bir gider kalemi olmadığından buna dayanarak borçlanma yapılamaz durumda. Bu yasal ayarlamaların ardından düzenlemenin Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor.

3-Tasarrufları TL ürünlerde değerlendirmek için BES'te % 25 olan devlet katkısı % 30'a yükseltildi. Temettüyü teşvik için bireysel yatırımcıdan kesilen % 15 stopaj oranı % 10'a çekildi.

Yabancılar nakite mi geçiyor?

Önceki gün 110 seviyesi ile dolar bazında son zamanların en düşük seviyesine inen BIST100 Endeksi dün sabah açılışta 160 seviyesi ile güne başlandı. Ancak yabancılardan gelen yoğun satış ile VIOP'ta BIST30 kontratı günü% 10 taban ile kapatırken Bankalar dışında endeksin güçlü hisseleri de taban yada ona yakın kapattı. Bakan Nebati, dün “Yılbaşı nedeniyle yabancılar nakite geçiyor.” dedi. Bugüne de negatif başlangıç sözkonusu.

BİST nasıl seyrediyor?



BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 20 geriledi. Tepki hareketlerinin cılız kalması dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.