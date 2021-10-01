TL mevduatta vergi indirimi 2021 sonuna uzatıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, lira mevduat hesaplarında vergi avantajı yılsonuna kadar uzatıldı

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "TL mevduatta vergi indirimine yönelik" düzenlemenin ardından değerlendirmede bulundu. Erkan değerlendirmesinde şunlara dikkat çekti:

"Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, lira mevduat hesaplarında vergi avantajı yılsonuna kadar uzatılmıştır. Kararname, bankaların ihraç ettiği lira cinsinden yatırım fonları, tahviller ve İslami borçlardan elde edilen gelirler üzerindeki vergi indirimini de yılsonuna kadar uzatıyor. Geçen yıl Eylül ayında para birimini desteklemek için lira mevduatlarına vergi indirimleri getirilmişti....

Mevduatlarda stopaj uygulaması

TRY mevduatlarına uygulanan stopaj oranları Eylül 2020'den beri şu şekilde uygulanmaktadır:



6 aya kadar vadeli hesaplar (6 ay dahil) için %15'ten %5'e,

1 yıla kadar vadeli hesaplar (1 yıl dahil) için %12'den %3'e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplar için %10'dan %0'a düşürülmüştü.



"Lira mevduatlardan elde edilen net getiri etkisi kısılmayacak"

Erkan değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Stopaj istisnasının uzatılması ile beraber, lira mevduatlardan elde edilen net getiri etkisi kısılmayacak. Eğer, vergi avantajları uzatılmasaydı, vadeye göre değişen dilimlerle beraber ek kesintiler söz konusu olacaktır. Enflasyonun, faizlerin üzerine çıkması ile beraber son Merkez Bankası faiz indiriminden sonra da lira mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında düşüş olacak.

Bu da reel getiri bakımından, yerel paranın cazipliğini azaltan ve döviz mevduat eğilimini artıran bir durum olacak. Vergi dilimlerinin yeniden artması ise, elde edilen net getiri etkisini daha da azaltacaktı. 1 yıldan uzun vadede sıfır olan stopaj tasarruf sahiplerinin daha uzun vadelere yönelmesini de amaçlıyor. Çünkü en yaygın vadeler genelde 1 ve 3 ay"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.