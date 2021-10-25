TL değer kaybettikçe borsa ucuzluyor

BIST100'de ihracatçı sanayi şirketlerine gelen alımlarla ki Endeksteki ağırlıkları yüksek olmasının da katkısıyla yükseliş yaşanıyor.

Aksiyonun eksik olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl 21 Ocak'taki TCMB faiz toplantısı sonrasındaki gün şu değerlendirme yapıldı: “Dün bir şeyler oldu ve Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi, tarihinin en yüksek seviye rekorunu 1582'ye kadar çıkardı. Muhtemelen olan şey TCMB'nin faiz kararıydı. Tüm beklentileri dinginleştirecek şekilde kibarca “bizden uzun süre bir değişiklik beklemeyin” denildi. Faizin yüksek olduğunu söyleyenlere karşı, “indirim yakın değil” derken “artırım olabilir mi?” sorusuna ise “olabilir” denildi. Gerekçe, enflasyon. Yani “enflasyon yükselirse faizi artırarak para politikasındaki sıkılaştırmayı devam ettiririm, enflasyon inerse peşinden indiririm, önden indirime gitmem” demiş oldu.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde konuya dair şu yorumlara yer verildi:

"Bu, şu anki verilerle reel faiz vermeye devam edilecek demek. Türkiye son yıllarda reel faiz vermiyordu ve bu süreçte parası ciddi değer kaybetmişti. Reel faiz verdiği dönemlerde ise parası değer kazanırken, enflasyon düşmüş, borsa da yükselişini sürdürmüştü. Bu yüzden yatırımcılar için öngörülebilir alanı, 1-2 aydan 6-10 ay sonrasına çektiği için bu söylem önemli görülebilir. Belki de TL bu yüzden dünya paralarından ayrışarak dün % 1'e yakın değer kazandı. “

Geçen hafta bunun tersi yaşandı. TCMB Perşembe günü faizi beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirerek % 16'ya çekti. TÜFE ise % 19.5'de. Yani % 2.5 negatif reel faiz. Üstelik TL son bir ayda % 10 değer kaybederek bugün 9.75'e ulaştığından enflasyon yükselmeye devam edecek. Bu durum Türkiye için işleri zorlaştırıyor.

Ancak BIST100'de ihracatçı sanayi şirketlerine gelen alımlarla ki Endeksteki ağırlıkları yüksek olmasının da katkısıyla yükseliş yaşanıyor. Dolayısıyla TL bazlı yükselse de USD bazlı bakınca 150 seviyesinin altına inmemeye çalışıyor diyebiliriz.

HALKB davasının ABD'de devam edeceği haberi ve 10 istenmeyen büyükelçi meselesi nedeniyle TL varlıklar için haftaya başlangıç biraz negatif. Kur % 1.5 Cuma kapanışına göre yukarda. BIST'in de biraz negatif başlaması beklenebilir. Bu arada Cumhuriyet bayramı nedeniyle haftanın 3.5 gün süreceğini hatırlatırız.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1480'e kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.