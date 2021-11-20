TCMB'nin hamleleri ve stratejik öngörü

'Bundan sonra ne olur diye baktığımızda; TCMB açıklamasında 'Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.' diyerek Aralık'ta 100 baz puan indirerek süreci durdurma sinyali veriyor.'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Böylece son 3 ayda 400 baz puan indirim yapılmış oldu. Bu hamlelerde ana unsur, bir politikanın parçası olması olarak görülüyor olması.

TCMB başkanının duyurduğu "Türkiye'nin cari açığı kapatıp cari dengeyi sağlamayı hedefleyeceğini" açıklamasının ardından TL değer kaybetmeye başlamıştı. Önceki gün dolara karşı 11.30 seviyesi görüldü. Son 50 günde değer kaybı % 25'e ulaştı.

Bundan sonra ne olacak?

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesi şöyle: Bundan sonra ne olur diye baktığımızda; TCMB açıklamasında "Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." diyerek Aralık'ta 100 baz puan indirerek süreci durdurma sinyali veriyor. Son kur yükselişleri ile TÜFE'nin bir süre daha % 20 üzerinde kalması muhtemelken TL'nin reel faizi negatif % 5 olacak gibi. Dolayısıyla Türk halkının satın alma gücünde bir süre daha gerileme yaşanmaya devam edebilecektir.

TCMB'nin hamleleri?

TCMB'nin bu hamleleri en çok borsadaki büyük hisselere yaradı. BIST 100 Endeksi % 1.8 artışla 1736 seviyesinden yani yeni rekor seviyeden kapandı. Banka hisseleri ve yurtdışından gelir sağlayabilen şirketlerin hisselerine özellikle yabancılardan para girişi sürüyor. Kasımın ilk 2 haftasında borsaya gelen yabancılara 750 milyon dolarlık hisseyi yerliler satmış görülüyor. Bu çok ciddi rakam. Yerliler için de iyi bir trade örneği olabilir.



Bankacılık sektörü

Bankalar demişken, Türk banka sektöründe Eylül sonunda krediler toplamı 4.03 trilyon TL karşılığı iken bunun % 35.7'si dövizli kredilerden oluşuyordu. 163 milyar dolar karşılığı bankaların dövizli kredi alacağı vardı. Bunun 39 milyar doları 1 yıla kadar, 124 milyar doları 1 yıldan uzun vadeli idi. 50 gün sonunda kurun geldiği noktada bugün 161 milyar dolar alacakların TL karşılığı tam 350 milyar TL artarak 1.8 trilyon TL'ye yükseldi. Dövizli kredilerin payı toplam içinde % 40'ı aştı.



İç tüketimdeki düşüş

Takipteki alacakları dikkate alırsak bankaların bunları tahsil etme olasılığı % 95 seviyelerinde iken şimdi bu belki % 85-90'lara inebilecektir. Kurdaki artış sürerse bankaların tahsilat imkanları daha da zorlaşabilir. Üstelik iç tüketimin sert düşme olasılığı, borçlu şirketlerin kârlılığını etkileyecek. Bankaların sermaye artırımına gitmesi gerekecektir. Bu yüzden BDDK'nin yeni stres testleri yapmasını, kredilerin yapılandırılması için ek kararlar almasını bekleyebiliriz.

Stratejik bakış



Dün yurtdışı piyasalarda olumlu havanın devam etmesi ile içerde de borsa için pozitif seyrin devamı beklentisi ön planda yer aldı.BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. Garanti haberi sonrasında yeni denge 1700 civarı olacak gibi. 1700 altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.