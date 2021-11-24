TCMB: 'Döviz piyasalarında fiyat oluşumu gerçekçi değil'

'Dövizde alışılagelmedik hareketler görüyoruz. Elbette bu noktada iktisadi temeller açısından faiz desteğinden yoksun olunması liranın değer kaybının en önemli nedeni olmakla birlikte; özellikle türev işlemlerin tetiklediği aşırı bir hareketlenme söz konusu...'

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dalgalı döviz kuru rejimi uyguladığı ve herhangi bir döviz kuru seviyesi taahhüdü bulunmadığı belirtildi.

Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerine göre arz ve talep koşullarına göre belirlenir.

Belirli koşullar altında, merkez bankası herhangi bir kalıcı yön hedeflemeksizin aşırı oynaklığa müdahale edebilir.

Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve ekonomik temellerden tamamen kopuk, sağlıksız fiyat oluşumları görülmektedir.

Merkez Bankası, aşırı oynak piyasa koşullarında ekonomik temellerden tamamen kopuk değerlerle işlem yaparak şirketleri ve vatandaşları olası kayıplara karşı uyarmayı gerekli görmüştür.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuya ilişkin analizinde şunlara vurgu yaptı:

Dövizde alışılagelmedik hareketler görüyoruz. Elbette bu noktada iktisadi temeller açısından faiz desteğinden yoksun olunması liranın değer kaybının en önemli nedeni olmakla birlikte; özellikle türev işlemlerin tetiklediği aşırı bir hareketlenme söz konusu. Gün içi %10'a varan ve nadir görülebilecek oynaklık noktasında Merkez Bankası'ndan bir açıklama yayınlanmış durumda. Merkez Bankası'nın bu noktada direkt bir kur hedeflemesinin ve yön tayin etmesinin resmi politika uygulaması içinde yer almadığını belirtmek gerekir. Ancak, oynaklık derecesi bağlamında başta enflasyon olmak üzere makroekonomik dengelerin sağlanması ve politika hedeflerine doğru ilerlenmesi zor ve sürdürülebilir değil.

Sözlü yönlendirmeyi bir opsiyon olarak değerlendirsek; Faiz politikasının gevşeme doğrultusu, toplamda 400 baz puanlık yapılan gevşeme ve enflasyonun bayağı altında tayin edilen politika oranı nedeniyle kalıcı bir soğuma beklemeyiz. Rezerv kullanımı konusunda; kullanılabilir rezervin sürekli döviz düşüşü sağlayacak bir yeterlilikte olmadığı görüşündeyiz. Finansal piyasa oynaklığı politika rotasını zorluyor ve söz konusu durum kur – enflasyon – faiz sarmalının derinleşmesi riskini ortaya koyuyor. Yetersiz faiz değersiz ve oynak bir liraya sebep olması döngüsünde sırasıyla fiyat oluşumunun zorlaşması, enflasyon, bozulan beklentiler ve daha fazla enflasyon çevrimi gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.