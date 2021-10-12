'Sanayi üretimi büyüme açısından pozitif'

'Sanayi üretiminde Ağustos ayında gerçekleşen aylık artış ile beraber, Temmuz ayında trend dışı olan dönemsel düşüş tamamen düzelerek, yeniden trendin üzerine çıkılmıştır...'

Türkiye'de Ağustos ayında sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilerle, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %5,4 oranında artış göstermiştir. Arındırılmamış verilere göre ise, sanayi üretiminde, geçen yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Bizim tahminimiz Ağustos ayında sanayi üretiminin arındırılmış verilerle yıllık bazda %7 artması yönündeydi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Sanayi üretiminde Ağustos ayında gerçekleşen aylık artış ile beraber, Temmuz ayında trend dışı olan dönemsel düşüş tamamen düzelerek, yeniden trendin üzerine çıkılmıştır. Büyüme açısından beklentilere dair pozitif olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle sermaye malı tarafındaki artış ve eğilim, GSYH'nin de en önemli belirleyicilerinden sabit sermaye oluşumu açısından olumlu.

Yılın geri kalanında ise, özellikle son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan yükselme ile beraber, genel ekonomik büyüme tarafında da güncel etkiler dengelenebilir. Küresel tedarik zinciri ile alakalı sıkıntılar, sanayi üretimindeki artışın sürdürülürlüğü konusunda çekince konusu olmaktadır.

Otomotiv sektöründe çip kaynaklı sıkıntılar üretim bandını etkiliyor ve bunun yansıması görülebilir. Küresel üreticilerin bazılarının birkaç günlük üretim durdurması yaptıkları görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Erkan analizinde şunları kaydetti: Detaylara baktığımızda; madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda %1,7 azalırken, yıllık bazda %9,4 artış göstermiştir. İmalat sanayiinde aylık bazda %6,3 artış görülürken, yıllık bazda ise %14,2'lik büyüme gerçekleşmiştir.

Elektrik, gaz, buhar grubunda ise aylık bazda %0,2 daralma görülmüş, yıllık bazda ise büyüme %9,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aylık bazda sermaye malı %15,6, ara malı %4,6, dayanıksız tüketim malı %2,5, enerji %0,4 ve dayanıklı tüketim malı %0,1 oranında artmıştır. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise; sermaye malı %20,5, ara malı %15,4, dayanıksız tüketim malı %9,8 enerji %9,3 ve dayanıklı tüketim malı %8,3 artmıştır."



Büyüme projeksiyonları açısından pozitif kalmaya devam ediyoruz. Yıllık %9 civarındaki genel konsensüs büyüme tahminlerine dair risk dengesini yukarı yönlü görmekteyiz. Son çeyrekler, hem 2Ç21 büyümesinin normalize olması, hem de gerek enerji fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı üretim yavaşlaması, gerekse de belki turizmde yaşanabilecek olası bir yavaşlama etkisi ile daha normal büyüme oranlarını gösterebilir. Yılın geneli açısından ise, OVP'de öngörülen ve piyasanın genel beklentisinin de yoğunlaştığı %9 seviyelerinin üzerinde büyüme gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.