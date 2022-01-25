Rus krizinde finansal piyasa riskleri

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasını küresel pazarlara yönelik ana tehditlerden biri olarak değerlendiriliyor... Finansal yaptırımlar gelir mi? Petrol stratejik silah mı? Piyasa aktörlerinin tutumu nedir?

Gerilim ve ETF hareketleri… Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla piyasalar Rus varlıklarının geçirdiği sarsıntıyı izleyedursun, Rus hisse senetlerini takip eden en büyük borsa yatırım fonu, bir yıldan fazla bir süre içinde en büyük nakit enjeksiyonunu gördü. Bu durumun ise, yükseliş sinyali olmayabileceği, aksine bir açığa satışın ön belirtisi olabileceği belirtiliyor.

Oynaklık etkisi, stratejik konumlanma

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Oynaklık etkisi, stratejik konumlanma… Piyasalardaki oynaklığın yanı sıra küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, bunun yanında FOMC toplantısı öncesinde artan finansal koşullardaki sıkılaşma riskleri riskli varlıklar yönünde de tedirginliği artırıyor. Riskle direkt ilintili piyasalarda da, bu kapsamda derin satışlar görüldü.

Ancak yatırım fonlarındaki önden yüklemeli hareketlere bakıldığında, Rusya ETF'si (RSX) geçen hafta 70 milyon dolarlık giriş gördü. Rusya'nın varlıkları Moskova ile Batı arasındaki artan gerilimle sarsıldığından bu şartlarda güvenilecek bir girişten çok, satmak için yapılan bir alış olabileceğinden şüphe ediliyor. Veya ihtimaller denizinde birtakım trade avantajları sağlamak için stratejik bir pozisyonlanma yapılıyor olabilir" dedi.

Finansal yaptırımlar gelir mi?

Analizde şunlara vurgu yapıldı: "Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasını küresel pazarlara yönelik ana tehditlerden biri olarak değerlendiriliyor. ABD, savaş ihtimalini göz önünde bulundurarak Ukrayna'daki büyükelçilik yetkililerini geri çağırdı. Sıcak çatışma halen düşük olasılık, ancak durumlar bence şu açıdan değerlendirilecektir: Şayet ki, Rusya Ukrayna'yı işgale başlarsa hikaye sıkıntılı bir hal alacak.

Gaz akışlarının kesilmesinden, finansal yaptırımlara kadar uzanabilecek geniş bir yelpazeyle beraber NATO müdahalesi devreye girerse ekstrem bir durumdan da söz edilebilir. Ancak halen nükleer adını verdiğimiz olgu, büyük güçlerin direkt çatışmadan uzak duracaklarını, ancak işin silah, savunma aracı veya lojistik yardım üzerinden endirekt götürülebileceğini gösteriyor. Yine de işgal senaryosu, piyasalar için satış anlamına gelecektir.

Piyasa aktörlerinin tutumu

Rusya ve ABD'nin statükoyu koruyan geçici bir anlaşma yapması durumunda ise oluşan durum alım fırsatı verebilir. Rus hisse senetlerinin son değer kayıplarıyla ucuzlaması, realize olacak bir potansiyel oluşturabilir. Tabii jeopolitik iklimde, çelişen senaryolar fazla, o yüzden net öngörü yapmak zor. Piyasa aktörleri ise bu tarz bahisleri sever.



Petrol stratejik silah mı?

Sonuç? Petrol stratejik anlamda oldukça itici bir güç ve ekonomik bir silahtır. Birçok ülke açısından da, şu anda genel cari denge ve enflasyon bileşenlerini oluşturması bakımından kayıtsız kalınmayacak bir emtia ve siyasi kriz direkt olarak bu fiyatları etkileyecek bir yerde duruyor. Bu aşamada almak için satmak veya satmak için almak gibi ikilemli piyasa hareketleri, ortaya attığı havuç bakımından ciddi yatırım risklerine maruz kalmanıza neden olabilir. Piyasaların stratejik konumlanması da buna benzer bir şey oluyor. .