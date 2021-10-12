Rezervde rekor artış

'Borsaya 500 milyon dolar civarında para girdiğini biliyorduk. O ay toplam portföy yatırımları 1.33 milyar dolar oldu. Ağustos’ta yoğun para girişi sayesinde TCMB rezervlerinde rekor artış gerçekleşti'

Yeni haftaya Japonya borsası ile Türk Borsası iyi bir başlangıç yaptı. Japonya Borsa Endeksi Nikkei 225 % 1.6 artarken Türkiye'de BIST100 Endeksi günü % 1.3 artışla 1,416.30 puandan kapattı. Banka, otomobil ve Demir Çelik hisseleri yükselişte öne çıktı. Borsada en çok değer kazanan endeks ise % 4.6 artışla BIST TURİZM endeksi oldu.

Ödemeler dengesi fazla vermişti

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; dün sabah “Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesinde 528 milyon dolar fazla verildi” haberinde Turizmin ciddi katkısı vardı. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan borsaya 500 milyon dolar civarında para girdiğini biliyorduk. O ay toplam portföy yatırımları 1.33 milyar dolar oldu. Ağustos'ta yoğun para girişi sayesinde TCMB rezervlerinde rekor artış gerçekleşti. Şöyle ki 0.5 milyar dolar cari fazla + 2 milyar dolar net finansman fazlası + 4.5 milyar dolar Net hata noksan fazlası ve IMF'in 6.3 milyar dolar karşılığı SDR tahsisi = 13.3 milyar dolar Merkez Bankası yabancı para rezervlerinde artış oldu.

ABD borsaları iyi başladı kötü bitirdi

Merkez Bankası rezervleri arttı ancak global piyasalarda dolara talep arttığı için TL de dolara karşı değer kaybediyor. Dün akşam tarihinde ilk kez kur 9 TL'yi geçti. Neredeyse 1 yıl önce, 26 Ekim 2020'de kur 8 TL'yi geçmişti.

Dün ABD borsaları güne iyi başlayıp kötü bitirdi. Bu sabah futureları da ekside. Asya'da tüm borsalar bu sabah kayıpta. Dolayısıyla bugün global havanın etkisiyle güne hafif negatif başlangıç görülebilir.

Stratejik bakış...



BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.