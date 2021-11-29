Piyasalarda toparlanma ve kur hareketleri

'Kur 12 TL’nin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 12,65 ve 12.80 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor...'

Borsa İstanbul, geçen hafta Cuma gününü yeni varyantın yarattığı olumsuz haber akışıyla birlikte yüzde 2,35 düşüşle 1.776,41 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,38 Milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günü en yüksek 1811,07 seviyesini görürken en düşük 1760,80 seviyesini gördü.

Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones yüzde 2,53, S&P500 yüzde 2,27 ve Nasdaq yüzde 2,23 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 3,64, CAC 40 yüzde 4,75 ve DAX yüzde 4,15 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.

Alnus YLatırım'ın değerlendirmesine göre; ABD vadelilerinde ise Cuma günkü satışlardan sonra virüste yeni varyantın çok etkili olmayabileceği varsayımlarıyla yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu gözleniyor. Aynı durum Avrupa vadeli endeksleri için de gerçekleşmiş görünüyor.

Varyanta karşı aşı performansı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19 varyantı B.1.1.529'u endişe verici varyant kategorisine aldığını açıkladı. WHO, ilk belirlemelere göre bu çok sayıda mutasyona uğramış yeni varyantın hastalığı geçiren kişilerde tekrar etme potansiyelinin bulunduğunu belirtirken varyantın özelliklerini tam olarak anlamanın birkaç hafta sürebileceğini duyurdu. BioNTech ve Moderna şirketleri mevcut aşılarının yeni varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu.

İngiltere, Almanya, İtalya ve Hollanda'da Kovid-19'un yeni Omicron varyantı tespit edildi. Ülkeler, varyantın yayılmasını engellemek için yeni önlemler almaya başladı. Türkiye, İngiltere, AB, Avustralya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ve bazı komşularından seyahatleri yasakladı veya kısıtladı. İsrail ise, Omicron varyantı nedeniyle 14 gün boyunca sınırlarını tüm yabancılara kapatıyor.

Fed ve varlık alımları

Yeni COVID-19 varyantının yarattığı endişelere rağmen Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed'in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise “Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen DDK, Döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 21 bin 655 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 213 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 80,12 seviyesinde gerçekleşti. Yeni varyantla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu (omicron) varyantına rastlanmamıştır. " dedi.

Kurun durumu ve endeksler

Kurda geçtiğimiz haftanın son gününde Güney Afrika Covid varyantı haber akışının risk algısında bozulmaya neden olması ile birlikte 12,60TL seviyeleri test edilmesine rağmen 12,12TL'den haftalık kapanış gerçekleşti. Geçtiğimiz Cuma ABD piyasalarının yarım gün kapalı olması hacim konusunda da sınırlı işlemler geçmesine neden olmuştur. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeklerini, ABD'de ise Powell konuşması ile birlikte bekleyen konut satışları ve Dallas Fed İmalat endeksi takip edilecek.

Kur 12 TL'nin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecektr. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 12,65 ve 12.80 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 12,00 ve 11,60 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.