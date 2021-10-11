Piyasalarda küresel iş birlikleri dönemi

ABD 10 yıllık faizinin yüzde 8 yükselerek 1.61'e gelmesi dikkat çekerken Avrupa ve ABD borsalarının iki geri bir ileri gitmesi diğer dikkat çekenler oldu

Piyasalarda eylül ayında başlayan dalgalanmaların devam ettiği görülmekte. Ay başından beri ABD 10 yıllık faizinin yüzde 8 yükselerek 1.61'e gelmesi, yine petrol fiyatlarının ay başından beri yüzde 7 artması ile 80 dolarları geçmesi, aynı sürede Bitcoin'in yüzde 30 artması en dikkat çeken yükselişler olurken Kore ve Japon borsalarının yüzde 3 düşmesi, Avrupa ve ABD borsalarının iki geri bir ileri gitmesi diğer dikkat çekenler olmakta.

Öncelik vergi düzenlemeleri

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; yeni haftaya başlarken bu sabah da Asya'da pozitif ağırlıklı karışık seyir hakim. Örneğin Japon Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.6 arttı.2015'de imzalanan Paris İklim Anlaşması geçen hafta TBMM'de görüşüldü. 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 1-12 Kasım'da İskoçya'da yapılacak. Bugüne kadar sözleşmeye imza atmayan Türkiye, geçen hafta şartlı da olsa sözleşmeyi kabul etti. Meclis bu hafta ise ekonomi ağırlıklı gündemle çalışacak. Öncelik vergi düzenlemelerinde olacak.

Uluslararası gelişmeler

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi. Bu rakam Temmuz'da 130'du. Temmuz'da G20 maliye bakanları çokuluslu şirketler için asgari kurumlar vergisinde yüzde 15 için anlaşmaya varmıştı. 30-31 Ekim'de Roma'da yapılacak liderler zirvesinde imzalar atılacak.

Bugün; 10.00'da TCMB, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklanırken TÜİK, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini açıklaması beklendi ve yine 14.00'de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etmesi gündemde idi.

Tepki hareketi gelir mi?



Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksi Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görmüş ve tepmişti. Ekim başında yeniden 1371'e kadar geriledi. Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.