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TIMETURK / EKO ANALİZ / Piyasalarda 'enerjik' hareketlenme

Piyasalarda 'enerjik' hareketlenme

'Bir miktar enerji fiyatlarında artış, ABD tahvil faizinde yükseliş risk iştahını vurabilir. 15:30'da ABD Eylül istihdam verileri ise dalgalanmayı artırabilir...'

41 Dakika Önce
2021-10-08 19:00:34
Piyasalarda 'enerjik' hareketlenme

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28.4 trilyon dolarlık borç limiti teknik olarak 1 Ağustos'ta doldu ancak olağanüstü önlemlerle 18 Ekim'e kadar süreyi uzattılar. Bu konuda bir süredir siyasiler mücadele ediyordu. Dün borç limiti artırımı Senato da kıl payı 50-48 oyla kabul edildi. Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılması öngörülüyor.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; gerek enerji ürünlerinin fiyatlarında gevşeme gerek ABD'de borç limiti konusunun ötelenmesi ile dün borsalar güzel bir gün yaşadı. Almanya Dax yüzde 1.85 artarken BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.84 artışla 1,396.92 puandan kapattı.

İki haftadır yeni halka arz onayı gelmemişti. Dün akşam yayınlanan SPK Bülteninde 3 halka arza onay geldi. Toplam büyüklükleri 1 milyar TL'ye yakın olacak Hedef Holding AŞ'nin 1,96 liradan, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 13,65 liradan, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri AŞ'nin ise 21.00-22.50 lira fiyat aralığından halka arz başvurusu onaylandı.

Bugün bir miktar enerji fiyatlarında artış, ABD tahvil faizinde yükseliş risk iştahını vurabilir. 15:30'da ABD Eylül istihdam verileri ise dalgalanmayı artırabilir.

"Stratejik" olarak tanımlanan değerlendirmede ise şu yorumda bulunuldu:Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksi Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görmüş ve tepmişti. Ekim başında yeniden 1371'e kadar geriledi. Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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