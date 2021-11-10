Piyasalar 'bu günleri de gördü'

Dün akşam sona eren bilanço sezonunda tüm analist beklentilerini aşan 20'yi aşkın büyük şirketin varlığı yükselişin dinamosu oldu.

BIST 100 Endeksi dün 1,631 puan (eski seride 163,145) ile tarihinin en yüksek seviye rekorunu yeniledi. Ancak gün sonuna doğru gelen kar atışları ile günü 1615'den kapattı. 7 Ekim'de başlayan yükseliş % 19'a ulaştı. Para girişinin çoğunun yerlilerden geldiği BIST verilerinden anlaşılan bu yükselişte, iyi gelen bilançoların da etkisi oldu. Dün akşam sona eren bilanço sezonunda tüm analist beklentilerini aşan 20'yi aşkın büyük şirketin varlığı yükselişin dinamosu oldu.

ABD'de hedef tutturulacak mı?

Dün ABD'de ÜFE beklentilere paralel olarak önceki ayki zirvesi % 8.6'da kaldı. Bugün de TÜFE gelecek. Nisan'a % 4'ü Mayıs'ta %5'i aşan TÜFE'nin halen bu seviye üstünde kalması bekleniyor ki % 5.8 ile serinin en yükseği olacak gibi. FED “% 2 üzerinde kalıcı olmaz” derken sonrasında “yılı % 4 ile bitiririz” demişti.

Görünen o ki ABD Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturamayacak. Ekim sonu itibariyle 20 yaş üstünde işsizlik oranını % 4.3'e kadar indiren ABD'de enflasyon baskısı da biraz daha artabilir mi? Bugüne kadar pek etki etmediğinden yine etmeyebilir fikri ağır basıyor. Ancak rekor üstüne rekor kıran ABD endekslerinde de bazı büyük oyuncuların fikir değiştirdiği görülüyor. Tesla patronunun hisse satma kararı sonrasında TESLA 2 günde % 16 düşünce hem Musk'ın serveti rekor düzeyde geriledi, hem de ABD endeksleri etkilendi.



Çin verilerinin etkisi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Bu sabah Çin'de açıklanan ÜFE verisi şok etkisi yapıyor: % 12.4'e çıkar diye beklenirken % 13.5'a ulaşan bir ÜFE var. Çin'in ÜFE'si ABD TÜFE'sini etkiliyor. Bu korelasyon, önümüzdeki süreçte enflasyonun bir dert olarak kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Hele ki OPEC+'nın üretimi daha fazla artırmama kararı aldığı süreçte petrolün gözünün yukarlarda olduğu bir dönemde...

Bugün Çin'in ardından Almanya ve ABD TÜFE verileri izlenecek. Yurtiçinde işsizlik verileri gelecek. Piyasalara baktığımızda ABD'de dün endekslerin hafif negatif kapanmalarının ardından Asya'da bu sabah negatif gözüküyor.

Stratejik bakış...

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. Salı günü 2. gün üstüste yeni zirve geldi. Kâr satışları için 1585'e kadar trend bozulmadan imkan var denilebilir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.