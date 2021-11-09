Piyasa verileri zirve yaptı

Borsa İstanbul, yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Bitcoin de yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı.

Borsa İstanbul, yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Dow Jones yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Paris CAC 40 yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Bitcoin yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Ethereum yeni bir zirve rekoru kırarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştı.

Zorunlu Karşılıkta durum

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; TCMB, döviz cinsi mevduatlarda % 23 olan zorunlu karşılık oranını %25'e yükseltirken, TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limiti % 15'ten % 10'a düşürdü. Böylece TCMB'deki zorunlu karşılıklarda 7.4 milyar TL ve 3.8 milyar dolar artış olacak.

Yapı Kredi Bankasında İtalyan ortak UniCredit, 13 Şubat 2020'de 1.0 milyar payı 2.88 den sattığında 2.9 milyar TL 440 milyon Euro yapıyordu. UniCredit, kalan payları bir süre satmayacağını belirtip takasa kaydettirmişti.

Bankalar tarafında durum

Bugün gelen açıklama ile UniCredit Yapı Kredi'deki kalan % 20 payının tamamını satma kararı alırken, % 18 pay Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacak. Hisse başı 2.2980 TL'den 1.52 milyar hisse 3,5 milyar TL yapıyor ki bugünkü 11.22 kurla 311 milyon Euro yapıyor. Buna göre UniCredit, o gün hepsini satmayarak Euro bazında % 53 zararına satarken KCHOL, oldukça makul fiyata YKBNK çoğunluğunu ele almış oluyor. Dolayısıyla KCHOL için pozitif olabilir. YKBNK'de çoğunluğun alınmasından ötürü pay alım teklifinde bulunulacaktır. Pay alım tebliği Madde 15'e göre 2.40 TL çağrı fiyatı olabilir. UniCredit tarafından yapılan açıklamaya göre geri kalan % 2 pay borsada satılacak. Muhtemelen fonlara satılacaktır.

Stratejik bakış

Bugün gündemde Almanya Zew Endeksi ve ABD ÜFE verisi var. Globalde olumsuz bir gelişme olmadığından pozitif seyrin evamı beklenebilir. Ancak göstergelerin aşırı şişmiş olması teknik düzeltme ihtimalini artırıyor.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi rekora ulaştık. En yüksek rekoru da bu hafta geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.