Parasal genişleme sona mı erdi? Borsalar düşüşte mi çıkışta mı? Hangi hisseler prim yaptı? İşte bu sorunular cevabı...

Para piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar başta BIST olmak üzere hareketleri yakınodan takip ediyor.

Parasal genişleme sona mı erdi? Borsalar düşüşte mi çıkışta mı? Hangi hisseler prim yaptı? İşte bu sorunular cevabı...

Dün Türkiye için salgının başlangıcından beri en yüksek vakanın görüldüğü gün oldu. Bunun üzerine toplanan Bilim Kurulu, sayının artması üzerine ekonomiye etkisini dikkate alarak önlemleri gevşetti.

Hasta olan için karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi, temaslı kişiler ise hatırlatma aşısını olmuşsa karantinaya girmeyecek. Böylece önümüzdeki günlerde 150 bin kişiyi aşkın günlük vaka ve 500 bini aşkın temaslı için çok rahatlatıcı tedbirler alındı. Aksi takdirde birikimli olarak gideceğinden Ocak sonunda 5 milyona yakın kişi karantinada olabilirdi.

Parasal genişleme sona mı erdi?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; ABD'de FED'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklar dün açıklandı. Görüldü kü ciddi ciddi parasal genişlemenin sona ermesi hatta bilanço küçültme konuşulmuş. Piyasa bunu sevmez. Bir günlük mü sevmez yani yarın yükselirmiler göreceğiz ama tutanaklar "üyeler faiz oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini konuştular" şeklinde tarihe geçmiş oldu.

Borsalar düşüşte mi çıkışta mı?

Normalde FED'in 4 Mayıs toplantısında faizi artıması bekleniyordu. Şimdi 16 Mart'a beklentiler çekilmeye başlandı. Hele ki Ocak-Şubat istihdam- enflasyon verileri bunu desteklerse Mart bankoya koşar. 1 ay önce yüzde 30 olan Mart toplantısında faiz artırma ihtimali şimdi yüzde 65'e ulaştı. Açıklama sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.73'e çıktı. Son yılların en yükseği 1.7760 ve orayı kısa sürede kıracak gibi. Gelişmekte olan ülke paraları akşamdan beri yüzde 0.5 değer kaybetti, TL ise yüzde 1 kayıpla 13.70'e geldi. Borsalarda ise kırmızı renk hakim.

Hangi hisseler prim yaptı?

Borsa İstanbul'da BIST100 dün yüzde 2.12 daha yükseldi ve yılın ilk 3 gününde yüzde 8 yükselmiş oldu. Havayolu ve Petro kimya firmaları yani pandemide en çok dayak yiyenler bu yükselişte iyi prim yaptı. Bu temponun devamını merakla izliyoruz. Bugün, TCMB geçen hafta yabancıların piyasada ne yaptığını, BDDK ise halkın dövizle imtihanını açıklayacak.

BIST'te ralli sürecek mi?

BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 1930 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.