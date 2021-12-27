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TIMETURK / EKO ANALİZ / Noel tatili borsaya yaradı

Noel tatili borsaya yaradı

Borsada hangi hisseler arttı? Dolar-TL nasıl seyrediyor? Ekonominin ligi tablosunda durum ne?

8 Dakika Önce
2021-12-27 21:42:47
Noel tatili borsaya yaradı

Yabancılardaki 24 Aralık Noel Tatili, borsaya yaradı. İşlem hacmi düştü ama BIST 100 endeksi Cuma gününü % 4.76 artışla, 1,891.28 puandan kapattı. Türk Telekom

Borsada hangi hisseler arttı?

Borsada 450 hisseden 335'i artarken 40'ı %70'den fazla değer kazandı. EREGL, TUPRS, SISE, FROTO, SASA gibi büyük sanayi hisselerinde tepki yükselişi endeki de yukarı itti. Banka Endeksi ise hafif eksi kapatarak oldukça negatif ayrıştı.

Dolar-TL'nin seyri

USDTRY'nin 18.36'yı gördükten sonra hızla geri gelmesi sonrasında 12 TL altında seyri devam ediyor. İki kere 10.50'ye gitse de buralardan tepki geldiği görülmekte. Kur, haftayı 11.65'den kapatırken yeni haftaya 11.50 seviyelerinden başlıyor.

Ekonomi ligi tablosu yayınlandı

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Merkezi Londra'da bulunan İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) yıllık Ekonomi Ligi Tablosu'nu yayımladı. Bu rapora Dünya ekonomisi 2022'de ilk kez 100 trilyon doları aşmış olacak. Geçen yıl bu tahmini 2024 için belirten CEBR, 2022 raporuna göre beklentisini 2 yıl öne çekerek revize etti. Ekonomik büyüklüğüne göre Türkiye, 2016 yılında dünyada 17. sırada yer alırken 2021'de 21. sıraya 2022'de Tayvan'a geçilerek 22. sıraya geriliyor ancak 2026'da yeniden 18. liğe çıkabilir.

Yıl için son 5 gün

2021'in son 5 gününe başlıyoruz. Cuma günü mesai bitimiyle bu yıla veda edeceğiz. Tatil gündemiyle işlem hacminin düşük seyretmesi beklenebilir. Bugünün verileri olarak; TCMB, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını, TUIK aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 25 geriledi. Tepki hareketlerini izliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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