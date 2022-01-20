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Merkez faizi sabit bıraktı I Borsada yükselen hisseler I Piyasada Rusya-Ukrayna geriliminin etkisi

Bitcoin’in resmi para olduğu El Salvador’un genç başkanı cumhurbaşkanı ile görüşecek. Dün banka endeksi yüzde 5’e varan yükselişle günün öne çıkanı oldu. TCMB’nin bugünkü toplantıda faizde değişiklik yapması beklenmiyordu...

12 Dakika Önce
2022-01-20 21:18:54
Merkez faizi sabit bıraktı I Borsada yükselen hisseler I Piyasada Rusya-Ukrayna geriliminin etkisi

Önceki gün 17.32'de % 5 değer kaybıyla kapanan borsada, dün margin call çağrısının tamamlanması sonrasında yükseliş geldi ve BIST100 %3.1 arttı. İlginçtir önceki gün en çok satan iki kurumun müşterileri dün de en çok alım yapanlar oldu. Böylece borsa üzerinde dominant kurumlar oldular. Kısa sürede onların kârı, yerli oyuncuların zararı olmuş oldu.

Dün banka endeksi %5'e varan yükselişle günün öne çıkanı oldu. Neredeyse her merkez bankası toplantısı öncesinde TL değer kazanırken banka hisseleri de yükselmektedir. Bu gelenek bugünkü TCMB kararı öncesinde de yaşandı diyebiliriz. Güne TCMB'nin 4.9 milyar dolarlık BAE Merkez Bankası ile swap anlaşması haberi ile başlayan TL dün % 1.5 değer kazandı.

Merkezin faiz kararı

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; TCMB'nin bugünkü toplantıda faizde değişiklik yapması beklenmiyor. (Doğrultu yönünde yüzde 14'te bırakıldı) Bu karar gelirse TL'nin bir miktar daha değerlendiğini görebiliriz. Dün muhtarlara konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Rusya- Ukrayna endişesi

Son bir ayda 100 binden fazla askerini Ukrayna sınırına yığan Rusya'nın işgale başlaması beklentisi artıyor. Gerçi dün Rus yetkililerden birinin “önce diplomasi” söylemi piyasalarca beğenildi. Rus borsası bir ara % 5'i geçse de % 3.5 yükselişle kapattı. Ruble de değer kazandı.
Ama yılbaşından beri 12 işgününde % 12 düştüğü de gerçek. Akşam da, Beyaz Saray'daki birinci yılını tamamlaması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında ABD başkanı, Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini öngördüklerini söyleyerek uluslararası kamuoyunda endişeyi sürdürdü. Biden, bunun sonucunun Rusya için 'felaket' olacağını açıkladı ama girmesinler diye blöf mü yapıyor belli değil.

El Salvador liderinin ziyareti

Bugün, Bitcoin'in resmi para olduğu El Salvador'un genç başkanı cumhurbaşkanı ile görüşecek. TCMB haftalık yabancıların yatırımlarını, BDDK mevduatlardaki gelişimi açıklayacak. SPK da haftalık bülteni yayınlayacak. .

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