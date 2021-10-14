Merkez'de değişim ve altının seyri

Piyasa anketlerinde TCMB’nin haftaya yapacağı toplantıda faizi 50 baz puan indireceği beklentisi hakim gözüküyor. Ancak kurdaki artış ve enflasyona etkileri sonrasında bu konu yeniden gözden geçirilebilir.

Dolar- Türk Lirası paritesi 11 Ekim pazartesi akşamı 9 TL'yi geçtikten sonra Salı 9.04'e kadar yükseldi. Çarşamba ise 9.10'a yükselmişken Perşembe'nin ilk saatinde 9.19'a kadar yükseldi. TCMB Başkanının Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve ardından Resmi Gazete'de kurul üyeleri değişikliği bu son yükseliş sürecinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ile 13 yıldır Para Politikası Kurulu Üyesi olan Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; yapılan piyasa anketlerinde TCMB'nin haftaya yapacağı toplantıda faizi 50 baz puan indireceği beklentisi hakim gözüküyor. Ancak kurdaki artış ve enflasyona etkileri sonrasında bu konu yeniden gözden geçirilebilir.

Borsa İstanbul, işlem hacmindeki artışla beraber yukarı yönlü gitme hevesini sürdürdü. Önceki gün 1423'e kadar çıkıp 1416'dan kapatan BIST100 Endeksi dün de 1432'ye kadar çıkıp 1413 seviyesinden kapattı. FROTO ve diğer otomotiv firmaları günün en çok kazandıranları arasındaydı.

Dün Avrupa borsalarında genele yayılan bir pozitif hava varken ABD'de teknoloji hisselerinin desteği ile Nasdaq öne geçti. Bu sabah Asya'da pozitif seyir görülüyor. Dolayısı ile BIST'e pozitif yansıması beklenebilirdi fakat USDTRY kurunun seviyeleri, risk algısını farklı noktalara çekebilir.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.