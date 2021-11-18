Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası uzman isimden ilk yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Prof. Dr. Sefer Şener'den faiz kararı sonrası ilk açıklama....

Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: Çok net olarak belli aslında Merkez Bankası şunu söylüyor sınırlı alan hala var demektir bu. Aralık ayındaki toplantıda biz bu sınırlı alanın bitip bitmediğini değerlendireceğiz.

"ARALIK AYINDA DA İNDİRİM GÖRECEĞİZ"

Piyasa aralık için de 100 baz puanlık bir indirim bekliyor. Sınırlı alanın hala bitmediğini aralık ayında bunun yeniden değerlendirileceğini. Yeni veriler gelirse bunun tekrar değerlendirilebileceğini söylüyor.

Aralık ayında da faiz indirimlerinin devamını göreceğiz demektir bu. Merkez Bankası'nın işaret ettiği çekirdek enflasyon vurgusu burada da devam ediyor.

Merkez Bankası'nın cari açık söylemi devam ediyor. Yüzde 5'lik cari açık hedefinin altına inilene kadar Merkez Bankası faiz kararında cari açığı ön planda tutacakmış gibi algılıyoruz.

CDS primlerinin kurdaki oynaklığa göre geçici olarak azalıp arttığını ilerleyen dönemde risk primiyle birlikte yeniden aşağı yönlü ivmeleneceğini söylüyor Merkez Bankası. Döviz rezervleri ile ilgili de önemli bir vurgu var bununda daha çok reeskont kredileri ile sağlandığını söylüyor.

Küresel boyutla ilgili ABD'de 3-4 kat enflasyon var. Tıpkı küresel piyasaların beklediği gibi bizim Merkez Bankamızda da özellikle enflasyonun geçici olduğu işaret ediliyor. Bu geçici unsurlar ortadan kalktıktan sonra talep koşulları eski hale dönmeye başlayacak. Biz bunun iki günlük süreçte özellikle enerji fiyatlarında da görüyoruz. Enerjide mevcut olan stokların kullanılacağı ile ilgili bir haber petrol fiyatlarını 79 dolar seviyelerine çekti.

Fiyat istikrarının destekleneceğini ve bunun da kurlar üzerinde etkisinin olacağını açıkladı. En önemli vurgu aralık ayındadır. Aralıkta biz Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirime gideceğini söylüyoruz. Bu hükümet ile Merkez Bankası'nın ortak bir politik kararıdır.

Merkez Bankası politikasıyla uyumlu olacağın için hükümetle Merkez Bankası cari açık kanalı ve ucuz finansman sağlayarak bu işi yürütmenin avantajı için elinden geleni sarf ediyor. Merkez Bankası'nın beklediği gibi temmuz ayından itibaren söylendiği yöne doğru evrilmeye başlarsa. Enflasyon küresel anlamda risk olmaktan çıkarsa o zaman bu politikanın sonuç getirip getirmediğini göreceğiz.

Ana noktalar çekirdek enflasyon, manşet enflasyon ve diğer ülke risk primleriyle cari açık olduğuna göre biz bu işin ilerleyen dönemde de devam edeceğini göreceğiz.

'PİYASANIN BEKLEDİĞİ BİR KARARDI'

Piyasanın beklediği bir karardı. Piyasa 100 baz puana göre fiyatlanmıştı. Ben kurlardaki baskının biraz gevşeyeceğini düşünüyorum. Asgari ücret konusu başka bir konu. Sayın bakanın asgari ücretliyi ezdirmeyeceğiz şeklinde taahhüdü var. Biz bu durumda 3'lü baz senaryodan üstte beklenen kısmın uygulanacağını düşünüyorum. Hükümet vergi avantajı ve SGK indirimiyle sağlayacak diye düşünüyorum.

Kaynak: milliyet.com.tr

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