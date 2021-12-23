Likidite sorununun yansımaları

Forekste batan hesap tutarı belli değilken VIOP'ta teminatları yetersiz kalan ve bu yüzden teminat tamamlama çağrısı alanları Takasbank verisi ile görebiliyoruz.

Pazartesi akşamından Salı öğlene kadar yüzde 40'a yakın değer kazanan TL ile finansal piyasalarda kaldıraçlı işlem platformları yatırımcıları ve hedge operasyonları ciddi hasar aldı.

TL tamamlama çağrıları nedeniyle Londra gecelik TL faizi yüzde 380'leri gördükten sonra akşama doğru ancak normale döndü.

Forekste batan hesap belli değil

Forekste batan hesap tutarı belli değilken VIOP'ta teminatları yetersiz kalan ve bu yüzden teminat tamamlama çağrısı alanları Takasbank verisi ile görebiliyoruz. 1 Aralık'ta sakin bir günde 80 milyon TL olan Teminat Tamamlama Çağrısı miktarı 21 Aralık'ta 1.42 milyar TL'ye yükseldi. Son 5 günde VIOP'ta 4 milyar TL teminat tamamlama çağrısı yapılmış. Sürdürme teminatı ve sermaye ilavesi edenleri dikkate alırsak zarar edenlerin toplam tutarının daha yukarda olacağı açıktır.



BIST ciddi satış yedi

Alnus Yatırım'a göre; Bu haftaki TL likidite sorunu, 2019 Yerel seçimleri öncesinde kurdaki yükselişi frenlemek için bankalara Türk Lirası likiditesi tedarikinin kısıtlaması sonrasındaki süreçle belli noktalarda benzeşiyor. Mart ayı sonlarında Londra'da faiz yüzde 700'lere çıkarken TL yüzde 10 değer kazanmış fakat artan likidite sorunu nedeniyle BIST 100 Endeksi yabancılar tarafından ciddi satış yemişti. Borsa ancak bir hafta sonra kaybın çoğunu geri alabilmişti.



BIST 100 kaybı yüzde 25'e ulaştı

BIST 100 Endeksi dün maksimum 1,895'i görse de günü % 4.64 düşüşle 1,804.15 puandan kapattı. Böylece BIST100'ün son 4 gündeki kaybı yüzde 25'e ulaştı. Dün de büyük sanayi şirketleri taban fiyattan işlem gördüğünden endeksi aşağı çektiler ancak son gelişmeler bankalara olumlu yansıyacağından Banka endeksi yüzde 3.5 artıda kapandı. Likidite sorununun çözümü ile borsa için iyimserliğin artmasını bekleyebiliriz.

TCMB haftalık veriyi açıklayacak

Bugün TCMB Haftalık verilerini paylaşacak. Öncesinde ekonomist Uğur Gürses'in Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna göre yaptığı analizde Merkez Bankası'nın pazartesi günü 3.5 milyar dolar, salı günü de 3.4 milyar dolar sattığı görülüyormuş. TCMB, doğrudan satış yaptığını açıklamadığı için Gürses, bu satışın kamu bankaları üstünden yapılabileceğini aktardı.

Mart ayından beri net rezervini eksi 61 milyar dolardan 46 milyar dolara toparlayan TCMB'nin Aralık ayında yaptığı satışlarla net rezervinin tekrardan eksi 61 milyar doların altına indiği ifade ediliyor. Bugün takip edilecek bir konuda TCMB'nin son para politikası toplantı özeti olacak.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 25 geriledi. Tepki hareketlerinin güçlenmesi beklenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.