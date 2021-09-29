Kuşak Yol Projesi’nde devasa gizli borç

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki düşük ve orta gelirli uluslararası lokasyonların 'gizli borçlarının' 385 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Bu konuya ilişkin yeni bir analiz, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in işaret ettiği kapsama dahil birçok uluslararası lokasyon ile ilişkili parasal yükümlülüklerin yıllardır sistematik bir şekilde eksik beyan edildiğini gösterdi. Bu durum, "borçlanılan gizli para" ya da hükümetlerin ödemekle yükümlü olabileceği açığa vurulmamış yükümlülüklerin tutarının artmasına yol açtı.

Bu bulgular, temel olarak Virginia'daki Faculty William & Mary'ye bağlı bir dünya büyüme analiz laboratuvarı AidData tarafından yayımlanan yeni bir raporun bir parçasını oluşturuyor. Kuruluş, 165 uluslararası lokasyonda değeri 843 milyar doların üzerinde 13 binden fazla yardım ve borçla finanse edilen inisiyatifi analiz ediyor.

AidData araştırmacılarının hesaplamaları, Çincenin konuşulduğu bölgelerde mevcut borçlanılan para miktarının, kredi değerlendirme işletmeleri ve farklı ülkeler arası kuruluşlarca daha önce belirlenenden "oldukça fazla" olduğunu gösteriyor.

AidData personeli hükümet direktörü Brad Parks, "385 milyar dolarlık bir rakam gördüğümde adeta soluğum kesildi" dedi.

Kuşak ve Yol'daki kredi temposu önceki iki yıl boyunca yavaşladı ve bu yıl ABD Pekin'in dünya çapında büyüme finansmanındaki baskın konumunu dengelemek için bir G7 adımına öncülük etti.

Ancak rapor, Şi'nin Kuşak ve Yol planını açıkladığı 2013 yılından bu yana keskin geçişin süregelen sonuçlarına ışık tutuyor.

Çince'nin konuşulduğu bölgelerdeki krediler öncelikle temel olarak merkez bankaları ile ilişkili kamu kuruluşlarına veriliyor. Şimdilerde Çin'in denizaşırı borçlanmalarının yaklaşık yüzde 70'i devlete ait kuruluşlar, devlete ait bankalar, özel fonksiyonlu kuruluşlar, ortak girişimler ve özel sektör kuruluşları tarafından ihraç ediliyor.

AidData'nın hesaplamalarına göre, Çin'e borçlarını beyan eden kırktan fazla düşük ve orta gelirli uluslararası lokasyon ülke gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu lokasyonların Çin'e eksik bildirimleri GSYİH'nin yüzde 6'sına denk geliyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.