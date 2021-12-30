Kur ve borsa nasıl seyretti? Kaç hisse düştü kaç hisse yükseldi?

Döviz kurunda salınım devam ediyor mu? BIST ne tür seyir halinde. Kur artışı borsadaki artışı da tetikleyebilir mi?

Borsa İstanbul BIST100 Endeksi Salı günü yüzde 2.5 düştükten sonra Çarşamba günü yüzde% 2.5 yükseldi. 181 hissenin değer kaybettiği günde iki aracı kurum müşterilerinden gelen net 1.2 milyar TL alım, endeksin yükselişini sağladı. EREGL, TCELL ve ENKA endekse en çok katkı veren hisseler olurken Ereğli Demir Çelik BIST100 içerisinde yüzde 10 ağırlığı geçti.

Geçen yıl pandemide BIM yüzde 9'lara kadar çıkmışken bugün yüzde 4.8'e geriledi. EREGL ise yıla yüzde 6.8 ağırlıkla başlayıp yüzde 10 ile bitiriyor. 2022 tahminleri dikkate alınırsa EREGL'nin ağırlığının artmaya devam etmesi sürpriz olmaz.



Dövizde nasıl bir salınım var?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; USDTRY kuru dün yüzde 6 yükselerek 12.60'a ulaştı. Akşam Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, özel bir televizyon programında programında "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında." dedi. Bu sabah kurdaki salınımın devam ettiği ve yüzde 5 yükselerek 13.30'a ulaştığı görülüyor. Kurun artması, borsadaki artışı da tetikleyebilir. Son 3 ayda kur ve borsa aynı yönde seyretmişti.

BIST nasıl seyrediyor?

Bugün TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile 2021 yılı bitkisel üretim istatistiklerini yayımlayacakken TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. Geçen hafta döviz mevduatlarında neler yaşanmış, borsadan ne kadar yabancı çıkmış görülecek.BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz.

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