Kripto paralarda yükseliş sürecek mi?

Hisse senedi ve kripto paralarda kısa vadede yükseliş hareketinin sürmesi bekleniyor. Ancak bu varlıklara portföylerde büyük pay ayrılmaması risk yönetimi açısından önemli.

Küresel piyasalarda yine hareketli bir haftayı geride bıraktık. Ekim ayı ortasından itibaren riskli varlıklar olarak adlandırılan hem hisse senedi hem de kripto paralara ilgi artmıştı. Çarşamba akşamı Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin ifl as ettiği iddiaları özellikle kripto para piyasalarında sert satışlara neden oldu. Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer haber ise bu kez ABD'den geldi. ABD'de 31 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının açıklanması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarındaki azaltımı hızlandırabileceği ve faiz artırımlarını öne çekebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Peş peşe gelen bu iki haber hafta içinde piyasaların ana gündem maddelerini oluşturdu.

Kriptoda sert hareket

Dünya Gazetesi'nden Ufuk Korcan'ın haberine göre; Çarşamba günü 69.000 dolar ile tarihi zirvesine çıkan Bitcoin, Evergrande ve ABD enflasyonuyla 63 bin doların altını gördü. Çin'in Evergrande krizinin yayılmasını önlemek için adımlar atacağına yönelik haberler ve şirketin ertelenmiş tahvil borçlarını ödemesi şokun kısa sürede atlatılmasına neden oldu. Yine Fed Başkanı Powell'ın ‘faiz artırımı için sabırlı olacağız' açıklaması tansiyonu düşürdü. Perşembe gününe gelindiğinde ise Bitcoin yeniden 65 bin doların üzerine çıktı. Kripto paralarla ilgili kasım-aralık ayına ilişkin yükseliş beklentisi yaşanan sarsıntıya rağmen bozulmuş değil. Dolayısıyla kripto paralarda alınan pozisyonlar bir süre daha korunabilir hatta yeni pozisyonlar açılabilir.

Borsada hava olumlu

Borsa İstanbul cephesine geldiğimizde ise 15 Ekim'de başlayan ralli son hız sürüyor. Son 1 ayda sadece 1 işlem günü gerileyen BİST 100 Endeksi, söz konusu zamanda yüzde 16 yükseldi. Yabancı girişinin de gözlendiği Borsa İstanbul'da diğer Türk Lirası varlıklara göre pozitif yönlü ayrışmanın bir süre daha devam edeceği görüşü hakim.

18 Kasım'da Merkez Bankası'nın (TCMB) yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak sonuç ve küresel gelişmeler yakından izlenecek. Biraz önce de belirtiğim gibi şu aşamada borsada yukarı yönlü eğilim korunuyor.

Ancak yaşanan sert yükselişin ardından riski azaltmak anlamında bir miktar kar satışı mantıklı görünüyor.

Portföyün tamamı riskli varlıklardan oluşmamalı

Kripto paralar ve hisse senetlerine yönelik kısa vadeli olumlu beklentiler korunsa da, sahip olduğunuz tasarrufl arın büyük bölümünü bu varlıklara ayırmamanız gerekiyor. Eğer risk algınıza göre tasarrufl arınızın yarısını bu varlıklarda değerlendirecekseniz, o grup içerisinde de hisse senedinin payının yüksek olması, kripto paralardaki olası sert hareketlerden daha az etkilenmenizi sağlayacaktır. Portföyün geri kalan yüzde 50'sinin yüzde 30'unu mevduat gibi sabit getirili varlıklara geri kalanını ise altın ve dövize ayırmak riskinizi dengeleyebilir.

Gözler Merkez'in faiz kararına çevrildi

Eylül ve ekim aylarında piyasaları ters köşeye yatıran Merkez Bankası'nın 18 Kasım'da yapacağı toplantıda nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Alman Deutsche Bank, ekim ayında çekirdek enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle Merkez'in 100 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmininde bulundu. Geçen hafta yurtdışında yüzde 1 çıkan Dolar Endeksi'nin de etkisiyle tarihi zirvesini görerek 10 TL'ye dayanan dolarda, 100 baz puanlık indirimin fiyatlandığı söyleniyor. Kısa vadede dolarda 9.96 ve 10 TL seviyeleri direnç noktaları.

Borsada 1.631 puana dikkat!

BİST 100 Endeksi'nde 1.590 puan seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak geri çekilmeler kısa vadeli düzeltme hareketi olarak algılanabilir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satışlar hızlanabilir. Yukarı tarafta ise 1.631 puan seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1.650 ve 1.675 puan seviyeleri hedefl enebilir. Son 1 ayda yaşanan soluksuz artışın ardından bir miktar risk azaltımına gidilebileceği söyleniyor.

Bitcoin'de kritik seviye neresi?

Bitcoin'de Evergrande söylentileriyle 62.936 dolardaki destek noktasının çalışması olumlu. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda ana destek bölgesi olan 60.000-61.000 dolar bandına doğru bir geri çekilme riski vardı. Gelen tepki alımları paritenin tekrar 64.320 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı. Şimdi teknik anlamda bu seviyenin tekrar destek noktası yapılmalı. Bu gerçekleşirse ilk aşamada 67.000 dolarlı seviyelere doğru bir ivmelenme başlayabilir. Bu direncin üzerinde de 71.400 dolarlı seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 64.320 dolar seviyesinin altında 62.936 ve 60.218 dolar önemli destek noktaları.

Kaynak: dunya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.