Kripto para bu hafta yatırımcıların yüzünü güldürmedi!

Son dönemlerin ‘gözde yatırımı’ haline gelen kripto para piyasası bu haftayı inişli çıkışlı olarak çalkantılı geçirdi. Haftabaşı başlayan iniş trendi takip eden günlerde de sürdü.

Özellikle ETH ve BTC fiyatındaki ani düşüş yatırımcıların moralini bozdu. Üstüne üstlük BTC ile ilgili gelen olumsuz yorumlar da kripto paraların üzerindeki baskıyı arttırdı. BTC'nin 42 bin dolar seviyesindeyken satış yemesi de düşüşü hızlandırdı.

Geçtiğimiz hafta ile kıyasladığımızda pek çok kripto varlıkta yüzde 10 ve üzerinde kayıplar gerçekleşti.

ETH fiyatı bir ara 3000 doların da altına düştü. Malum ETH uzun bir süredir 3000 hatta 3500 doların üzerinde seyrediyordu. Biz bu makaleyi hazırlarken ETH fiyatı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 15 oranında değer kaybetmiş bir görünümdeydi.

Yaşanan bu olumsuz havaya rağmen geçtiğimiz hafta ile kıyasladığımızda yalnızca 5 kripto para değer kazandı. CELO, AVAX, ATOM, OMG ve SHIB.

Bu saydığımız 5 kripto para haricinde haftayı artıda kapatan kripto para yoktu. En azından ilk 100 içerisinde. Bu hafta en fazla değer kaybı yaşayan kripto para ise yüzde 31.58 ile SUSHI oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.