İSO Başkanı Bahçıvan: Fahiş fiyatların sebebi enflasyon

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan enflasyonun büyüme pahasına bile kabul edilebilir olmadığını söylerken, kısa vadede büyümeyi nasıl alıp götürdüğünün örneğini geçmişte gördüğümüzü belirtti. Bahçıvan, fahiş fiyatların sebebinin de enflasyon olduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan enerji maliyetlerindeki artış, gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlar gibi gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Bahçıvan, enflasyon, büyüme pahasına bile kabul edilebilir olmadığını söylerken, enflasyonun kısa vadede büyümeyi nasıl alıp götürdüğünün örneğini geçmişte gördüğümüzü fiyat istikrarının ve düşük enflasyon sürecinin öneminin altını çizdi.

“Hızlı sorunların olacağı bir dönem bizi bekliyor”

Enerji maliyetlerindeki artışı değerlendiren Bahçıvan, “Maliyet artışları çok hızlı gelişiyor, birine alışamadan diğeri başlıyor. Hammadde maliyetlerinin şokunu atlatamayan örneğin daha geçtiğimiz zaman çip sorununu atlatamayan devletler şimdi enerji sorunu ile mücadele edecekler. Bunlar dışarıda gibi olsa da adım adım bize de yansıyacak konular. Seri ve hızlı sorunların olacağı bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Enerjide stresli bir dönem bizi bekliyor, tasarruf alanlarını saptamak gerek” dedi.

“Dünya ikilem içinde”

Zamlar konusunda ise “Bir yandan yeşil enerji konuşulurken diğer tarafta fosil yakıtlara bir hücum var” diyen Bahçıvan, “büyüme hırsı ile dünyanın geleceği arasında karar verilmesi gerekiyor. Kısa vadede doğal ve yenilenebilir enerji ile sorun çözmek çok mümkün değil. Fiyat kadar enerjinin güvenliği de önemli” dedi.

Türkiye'nin kaynaklarının çok, kaynakları kullanma konusunda politikasının eksik olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Enerjideki kayıp ne kadar önemliyse tarımdaki kayıp da çok önemli. Tarımsal ürün perakendesinde en güçlü ayak kayıtlı ekonomiden gelecektir” dedi.

“Enflasyon, büyüme pahasına bile kabul edilebilir değil”

TCMB'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz indirimi konusunda değerlendiren İSO Başkanı, şunları söyledi:

“Faiz indirimin etkileri finansal istikrar en önemli hizmet ve değer olduğunu söylüyorduk. Finansal istikrar konusunda oluşan problem hayatımıza nasıl etki ettiğini görüyoruz. Sorun keşke merkez bankasının faizleri indirip arttırılması ile çözülebilecek olsa. Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesi noktasında sorunlar yumağının geçmiş son 2 senede de gördük. Bizim en büyük kazancımız finansal istikrar ve ortaya koymuş olduğu düşük enflasyon süreciydi. Bundan vazgeçemeyiz. Karşılığı büyüme pahasına olsa bile enflasyonu kabul etmiyorum. Enflasyonun kısa vadede büyümeleri nasıl alıp götürdüğünü gördük. Hassas ve dikkatli gitmemiz gereken bir dönem”

Bahçıvan son olarak, “Önümüzdeki üç ayın sanayide biraz daha soğumaya dönüşmesini bekliyorum. Türkiye'ye fon akımlarının güçlü şekilde gelebilmesi ve düşük bir CDS gerek.TL faizlerini sürdürülebilir ve etkili bir kaynak girişiyle toparlamalıyız” diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.