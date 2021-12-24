İslam Memiş yorumladı: Dolar 9 lira olur mu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Peki dolar kaç TL? Dolar tekrar yükselir mi? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dolar yorumu...

Dolar kuru 18,41 TL ile hafta başında rekor kırmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemine geçildiğini açıklamasıyla hafta boyunca sert kayıplar yaşadı. Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek dün 10,23 seviyesine kadar geriledi ve 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 4 günlük düşüş ise yüzde 44'ü aştı.

Ancak döviz kurları haftanın son gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar/TL haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 11,85 liranın üzerine çıktı. Saat 13:55 itibarı ile dolar serbest piyasada 11,883 liradan işlem görüyordu.

Euro/TL ise 13,535 seviyesinden işlem görüyordu.

DOLAR 9 LİRA OLUR MU?

Hükûmetin hamleleriyle 11 liranın da altına sarkan dolar kurunda bazı tahminlerde 9 liralık seviye dillendirilmeye başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65'li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

İslam Memiş “Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir ‘bekle-gör' mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir. Piyasada psikolojik direncin 11 lira olduğunu tahmin ediyoruz. Süreç böyle devam eder ve 10 lira bandına kırılırsa, dövizin 9,65 seviyesini test edeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların döviz mevduatlarındaki çözülmenin yanında, ihracat tarafından da piyasaya döviz girişi oluyor. İhracatçılarımız rekor kırıyor. Yılbaşından sonra da yabancı girişleri göreceğiz. Kısacası dolar bolluğu olacak. Bu da dövizin 9'lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacak” değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.