İslam Memiş'ten dikkat çeken altın uyarısı: Büyük manipülasyon geliyor, panik yapmayın!

Gram altının yakında düşüşe geçeceğini belirten altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyararak, 'Panik ve korku alımı yapmayın' dedi. Memiş, altında büyük bir manipülasyonun da yapılacağını iddia etti.

Altın piyasasının gözde yorumcularından altın ve dolar uzmanı İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Gram altın fiyatlarının 800 liraya yaklaştığını belirten İslam Memiş, yükselişin ardından düşüşün yaşanabileceğine dikkat çekti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dolar kuru ve altın uzmanı İslam Memiş ''Bir dönem herkes 2.300 Dolar seviyesini konuşmaya başladı. Ne oldu? Benim dediğim çıktı Ons altına bir operasyon çekip dipten alacaklar ve altın fiyatları yeniden yükselecek. Şu andaki fiyatlamaya göre 1.815 Dolar seviyesine kadar bir toparlanma bekliyorum. Oradan tekrar düşüş trendine girilecek. Altında büyük bir manipülasyon yapılacak. Oyun kurucular altını çok ucuza alacaklar. Siz satacaksınız onlar ucuza alıp paralarına para katacaklar. 397 TL seviyesinde gram altını nasıl takılı bıraktılar sonra da iki kat fiyata yükselttiler. Yine aynısını yapacaklar. Siz satıp zarar edeceksiniz, oyunu kuranlar ise satın alıp kar edecekler. Altının ons fiyatında 1.820 Dolar seviyesi görüldükten sonra dip operasyonu başlayacak. O noktadan sonra ons altın fiyatı düşmeye başlayacak. 1.765 Dolar, 1.747 Dolar ve 1.725 Dolar seviyelerini ons altında görebileceğiz. Ancak 1.750 Dolar seviyesinden altın alımı yapmadıkça altın için yolu açmayacaklar. O seviyeye gelindiğinde bu iş sadece altınla sınırlı kalmayacak. Avrupa'da olsun ABD'de olsun sokak hareketlerini göreceğiz. En geç iki hafta içerisinde bu dediklerim gerçekleşmiş olacak'' ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN UYARISI

"Uzun vadede kar edecekler ama malı alırken kazanacaksınız. Gram altın 400 TL iken almadın, 500 TL iken almadın, 600 TL iken almadın ama 700 TL'nin üzerine çıktı aldın. Sonra da ben zarar ettim diyorsun. Kazanacaksın zarar etmezsin ama bekleyeceksin. Bir malın alım seviyesi vardır. Panik ve korku alımı yapmayın. Gram altının fiyatı 585 TL'ye düşmedikçe ben gram altın düştü demeyeceğim. Gram altın almamış olanlar, panik alımı yapmayı düşünenler sakın bu tuzağa düşmesinler”

Kaynak: milligazete.com.tr

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