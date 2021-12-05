İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tavsiyesi

Gram altın için dikkat çeken bir tavsiyede bulunan altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, '750 lira seviyesi üzerinde rakamlardan almam, almayı da tavsiye etmem. Ne zaman ki gram altın 640-620-585 lira seviyesinin altına sarkar ben altın düştü derdim' dedi.

Türkiye'de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası hakkında son değerlendirmesini yaptı ve yatırımcıları uyardı. "Gram altında yükselişler kalıcı değil" diyen İslam Memiş, "750 lira seviyesi üzerinde rakamlardan almam, almayı da tavsiye etmem" dedi.

Altın fiyatları önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Fed toplantısına gözünü dikmiş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayında başladıkları tapering'i (varlık alımı azaltımı) birkaç ay önce tamamlamayı düşündüklerini belirterek, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısına dikkat çekti. Piyasaların gözü kulağı şimdi Fed'in 14-15 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda olacak. Bu tarihe kadar da ABD kanadından gelecek istihdam ve enflasyon verileri önemli olacak.

GRAM ALTIN FİYATI NE OLUR? ALTINDA YÜKSELİŞ KALICI MI?

Öte yandan gram altın için çok kritik bir değerlendirme yapan İslam Memiş, "Altın fiyatlarında son günlerde gördüğümüz yükselişler benim kişisel kanaatime göre kalıcı yükselişler değil. Dolayısıyla gram altında 750 TL üzeri bana göre güzel bir satış fırsatı imkanı oluşturuyor. Ben 750 TL'nin üzerinde gram altın almam ve kimseye de almasını tavsiye etmem. Yok 800 TL olacak, yok 1.000 TL olacak. Bunları geçelim, bunların gerçekçi olması ihtimal dahilinde bile değil. Aralık 14-15'te yapılacak FED toplantılarından sonra altın fiyatlarında geri çekilme görebiliriz. Gram altında fiyat düşüşleri olacaktır ama alım fırsatından da bahsedebilmemiz için gram altının 640 TL, 620 TL, 585 TL olması gerekir. Altın fiyatları o zaman düştü diyebiliriz." dedi.

ALTIN PİYASASINDA MANİPÜLASYON VAR!

Altın piyasasında manipülasyonların sık sık yapıldığını söyleyen İslam Memiş, "Altın piyasası en çok manipülasyona maruz kalan piyasa oldu. Bir bakıyoruz fiyatlar zirvede bir bakıyoruz dibe vurmuş. Altın fiyatlarında ne yükselişler ne de düşüşler kalıcı. Ondan dolayı bekle gör taktiğini uygulamak kazanç sağlayabilir. Altın fiyatlarını bu şekilde değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

ALTIN YATIRIM OLANLARA UYARI!

Altın yatırımcılarına da seslenen İslam Memiş, "Ben yıllardır altın yorumu yaparak insanlara fikir veriyorum. Hiç bir zaman şu seviyeden altın satın demedim, demem. Kişisel alarak satmak yerine almak taraftarıyım. Altın yatırımı yaptığımızda altınımızın miktarını arttırmak önemli. Satacaksak da altın miktarını arttırmak için satmalıyız. Yoksa diğer türlü her türlü zarardasınız." şeklinde konuştu.

İslam Memiş canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Ons altında 1.750 dolar seviyesinin altına sarkmalar 1.920-1.960 dolar seviyelerinin yükselişini kuvvetlendirir" diyerek yatırımcıları uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.