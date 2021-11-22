İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini: 'Hikaye yeni başlıyor'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar yolda; çünkü altının ons fiyatı bu yükselişe henüz katılmadı. Hikaye daha yeni başlıyor…' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş,hem dolar/TL kuru hem de altının gram fiyatının rekor artışına ilişkin, "Altının gram fiyatı, 2022'de 800 liraya kadar yükselişini sürdürebilir. Ondan sebep her geri çekilmeyi ve kar satışlarını alım fırsatı olarak değerlendireceğim" yorumunda bulundu.

İslam Memiş'in altınla ilgili kaleme aldığı, "Altında hikaye yeni başlıyor! Uzun ve orta vadede yeni rekorlar yolda" başlıklı son yazısı şöyle:

Hem dolar/TL kuru, hem de altının gram fiyatının tüm zamanların rekorunu beraber kırdığını gördük. Altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar yolda çünkü altının ons fiyatı bu yükselişe henüz katılmadı. Hikaye daha yeni başlıyor…

2021 yılına 451 liradan başlayan altının gram fiyatı, geride bıraktığımız haftada 674 liraya yükseldi. 11,5 ayda gramında 223 lira artan altının gram fiyatı, yatırımcısına yüzde 50'ye yakın getiri sağladı.

Altının gram fiyatı, tarihten bu yana olduğu gibi bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar/TL kurunun 11,30 liraya yükselmesi, altının gram fiyatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu. Hem dolar/TL kuru, hem de altının gram fiyatının tüm zamanların rekorunu beraber kırdığını gördük. Altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar bekliyor olacağım. Çünkü altının ons fiyatı bu yükselişe daha katılmadı.

Amerika Merkez Bankası (FED), başta olmak üzere diğer merkez bankalarının “Geçici Enflasyon” söylemi ile altın fiyatlarını 6 ay baskılamışlardı. Baskı altında kalan altının ons fiyatı 1.758 dolardan 1.877 dolara yükselerek enflasyonu daha yeni yeni satın almaya başladı. Fed başkanı ve üyeleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF, enflasyonun kalıcı olduğunu itiraf etmeye başladılar. Ondan sebep altının ons fiyatında daha enflasyon fiyatlamaları yeni yeni göreceğiz.

2022'de en ilginç olacak şey şu olabilir; yatırımcılar, dolar varlıklarıyla ons altının aynı anda yükselişini görebilir. FED'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması, yüksek gelen enflasyon rakamı nedeniyle alım miktarını 20 milyar dolar seviyesine artırma ihtimali, 2022'nin ortalarında faiz artırma isteğini sürdürmesi gibi nedenler, doların küresel piyasalarda değer artışlarına neden olacağını düşünüyorum.

Enflasyonu fiyatlayan altının ons fiyatı, 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması demek olur. Dolar/TL kuru ile alakalı belirsizliğin sürmesi, dolar endeksinin yükseliş süreci, fiziki talep gibi nedenler altın fiyatlarının yükselişini destekliyor. Altının gram fiyatı, 2022'de 800 liraya kadar yükselişini sürdürebilir. Ondan sebep her geri çekilmeyi ve kar satışlarını alım fırsatı olarak değerlendireceğim.

Almayan bin pişman!

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru 11 lira seviyesinin üzerine, dolar endeksi 96,0 seviyesine yükselmemişken altının gram fiyatında 525-530 lira aralığına çekilebilir beklentim vardı. Ancak karşımızda 11,30 liraya yükselen ve nereye kadar yükselişini sürdüreceğini öngöremediğimiz bir dolar/TL kuru var. Altının gram fiyatının geri çekilmesi için dolar/TL kurunun geri çekilmesi gerek. Yani, “Dolar nereye, altın oraya” Eğer yıl sonuna kadar dolar/TL kurunda bir düşüş yaşanırsa bu kesinlikle “Altın Al” alarmı olur. Her yıl olduğu gibi altın almayan bin pişman oluyor.

Takı değil, lüks oldu !

Altın fiyatlarının bu kadar çok değer kazanması, beraberinde örf, âdet ve geleneklerimizde de değişimlere neden olacak. Altın, hediye takısı olarak, örf, âdet ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Ancak, 100-200-300-400-500-600 derken gramı 700 liraya dayandı. Artık altın, hediye ve tasarruf aracı olmaktan çıktı lüks oldu. Kadınların altın günü bitti, düğün nişan ve sünnet gibi törenlerde takıların yüzde 80'ni nakit paraya döndü, evlenen çiftler ise çok az miktarda altın alabiliyorlar. Vatandaş 3-5 yıl öncesine kadar düğün takısı alırken, çeyrek- yarım altın arasında gel-git yaşıyordu “Çeyrek takıyorum ama ayıp olur mu?” diye düşünüyordu, bugün ise “Yarım gram var mı?” diye soruyor. Bunun nedeni tamamen değer artışıyla ilgilidir. 1-2 yıl sonra düğünlerdeki altın kültünün tamamen biteceğini, imitasyon takıların daha fazla rağbet göreceğini, Türkiye genelinde kuyumcu esnaflarının sayısında azalma yaşanabileceğini öngörüyorum. 3-5 yıl önce az gelir diye çeyrek takmaya utanan bir vatandaşın bugün yarım gram bile alamayacak duruma gelmesi, önümüzdeki süreci bize net bir şekilde gösteriyor.

Altın fiyatları yükseldikçe, boyutlarının da küçüldüğünü gördük. En az gram, 22 ayar yarım gram altın. Kulplu olması, çeyrek altınla aynı boyda olması 22 ayar olması (yani alım-satım arasında 10 lira oynaması, çeyrek gibi) onu avantajlı duruma getirdi. Bugünkü değeri 315 lira. Alamayanlar, 200 lira nakit para takmayı tercih ediyorlar. Bundan sonra “Yeni çeyrek, yarım gram oldu” ya da “Çeyreğin tahtına yarım gram altın oturdu” diyebiliriz.

Vatandaş ne yapmalı ?

Altın fiyatlarındaki düşüşler sınırlı ve geçici olur. Önümüzdeki yıl altının gram fiyatı, 800 liraya yükselebilir diye tahmin ediyorum. Ondan sebep altın yatırımcısı satış için çok aceleci olmamalı. Altın, ihtiyaç olmadan bozulmaz. Kural budur. Uzun vadeyi göz önünde bulunduranlar, ihtiyaç olmadan satmayanlar her zaman kar eder. Ancak ev, araba alacaktır ya da farklı bir yatırım yapacaktır o zaman satabilir. “Altın daha çok yükselecekmiş” diye altın bozmamak hata olur. Çünkü karşısında alacağı yatırım da değer kazanıyor. Alım gücü olan yine almaya devam etmeli. Uzun vade göz önünde bulundurmalı ve miktarı artırmalı. Yani, miktara değil fiyata önem veren zarar eder. Önemli olan 10 gramı 20 gram 20 gramı 30 gram yapmak. Eğer 500'den 674'e yükseldi diye sevinirlerse veya değer kazandığını düşünürlerse yıllık bazda yanlış düşünmüş olurlar. Özellikle bu yıl altın, enflasyona karşı sadece paramızı korumuş oldu.

TL'nin değer kaybını hesaplandığında altındaki miktarın kazanç değil, koruma olduğu görülecektir. Mümkünse fiziki altınlarına sahip çıkmalı. Çünkü küresel ısınma ve fiziki talep ile birlikte yer altındaki altın miktarları azalmaya devam ediyor. Bilim insanları, “Yer altındaki altın madenleri 2050'ye kadar tükenmiş olur” diye açıklama yapıyor. Bu da fiziki altının önemini zamanla bize göstermiş olacak.

Kaynak: tv100.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.