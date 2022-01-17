Halkbankası davasının seyri nasıl gelişiyor? BIST'teki tepki hareketleri neler?

Çin Merkez Bankası'nın faz kararı nasıl yansıyor? Halkbank davasında son durum nedir? Borsa İstanbul nasıl bir seyir izledi?

Omicron varyantının yayılma hızının yüksek olması başta dünyayı korkutmuştu. Ancak öldürücülüğünün düşük olması ve sürü bağışıklığını artırması ile salgını sıradan bir gribe dönüştürme süreci yaşandı. Gelinen noktada günde 3 milyonu aşkın insan, vaka sayısına ekleniyor. Bugün; ABD'de 23 milyon, Fransa'da 5, İngiltere'de 3.7, İspanya'da 2.7 milyon kişi hasta. Türkiye'de de vaka sayısı günlük 70 binlerde ve aktif vaka sayısı 700 bini geçti. Çözüm, bugüne kadarki önlemleri yavaş yavaş gevşetmek ve izleyerek devamını getirmek. İspanya, Covid-19'un endemik bir hastalık olarak görülmeye başlanacağını duyururken İngiltere belirti göstermeyenlere PCR yapmayacak. Türkiye'de son 10 gündür bu yolda ilerledi ve en son PCR testi zorunluluğu -uçak yolculuğu hariç- kaldırıldı.

Çin Merkez Bankası faiz kararı

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre, dünyada bu trendi henüz takip etmeyen en büyük ülke Çin. Tek vaka görülen yerde herkesten PCR istenmesi ve büyürse karantina zorunluğu halen devam ediyor. Bu da tedarik zincirinde sorun ortaya çıkarma riski nedeniyle endişe ile izleniyor. Ama Çin'in de kervana katılması halinde Covid başladığı yerde sona erecek diyebiliriz. Üstelik yavaşlama endişeleri Çin'de artmaya başlamışken bu durum piyasaları destekleyebilir. Kaldı ki Çin MB bugün orta vadeli faiz oranında yüzde 0.10 puanlık indirimle risk iştahını artırmaya çalıştığını gösterdi.

Halkbank hisselirinin durumu

52 sanıklı Gezi Davası'nın 3. duruşması bugün görülecek. Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verirse, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararlarına uymayan Ankara hakkında başlattığı “ihlal prosedürü” de resmiyet kazanabilir. Komite, AİHM kararını nasıl uygulayacağını açıklaması için Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Eğer serbest kalırsa piyasada heyecan yaratabilir. Benzer bir durum Cuma akşamı ABD'den geldi. Temyiz mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu neticelenene kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davayı askıya almaya karar verdi. Bu karar HALKB'a birkaç avantaj sağlıyor.

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılık kararı

Bankalar deyince bir avantaj da TCMB'den geldi. TCMB dövizden TL'ye dönen mevduat için ZK teşviğini genişletirken dövizde kalanlara yüzde 1.5 komisyon yükü getirmişti. Banka kârlarını yüzde 10'a varan oranda azaltabilecek bu durum, banka hisselerini etkiliyordu. Reuters'teki haber şu ki, dövizden TL'ye dönüşüm oranı 21 Ocak 2022 yükümlülük tarihi itibarıyla yüzde 10'a, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla yüzde 20 seviyesine ulaşan bankalara uygulanacakken ilk uygulama 3 ay öteye 15 Nisan'a, ikinci adım uygulama 4 ay öteye 8 Temmuz'a ertelenmiştir. Gerçekleşirse banka karlarına etkiyi azaltıcı etki demektir.

BIST'teki durum

Bugün ABD piyasaları kapalı. 10 gündür yükselen BIST100 için iyi haber olabilir mi acaba? Diğer taraftan Türkiye'de merkezi hükümetin 2021 bütçe sonuçları açıklanacak, Euro Bölgesinde TÜFE gelecektir.BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

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