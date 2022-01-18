Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?

ABD piyasaları dün tatil nedeniyle kapalıydı. Yeni yılın üçüncü haftasına başladık.BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz.

Yeni yılın üçüncü haftasına başladık. Dün BİST100 endeksi çizgisini bozmadı ve %0.62'lik değer kazancı ile 2,085.76 seviyesinden kapattı. Böylece 2022 yılının ilk 11 gününü de artışla geçti ve getirisi % 12'ye ulaştı. Duraksamasızın yaşanan bu yükselişe dünya borsaları gıpta ile bakıyor.

Uluslararası borsalarda durum

Örneğin dün yükselmesine rağmen Alman Dax endeksi yılbaşına göre sadece % 0.3 artıda ama gösterge endeksleri itibariyle Rusya borsası % 7, Hollanda borsası % 2, G.Kore borsası % 4, Çin borsası % 2 kayıpta. ABD'de ise Nasdaq % 5, S&P500 % 2 kayıpta. Bu işte bir tuhaflık var gibi. Üstelik BIST100'ün % 9.5 yükseldiği yılın ilk 5 gününde 143 milyon dolar yabancı satışı vardı. Devamını henüz bilmiyoruz.

Fed faiz artış beklentisi

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; ABD piyasaları dün tatil nedeniyle kapalıydı. Bugün geri döndüler ve şok bir hareketle karşı karşıya kaldık: ABD 10 yıllık tahvil faizi % 1.85'e yükseldi. %2 seviyesi görülecek gibi. FED'in Mart toplantısında faiz artış beklentisi artık % 97'ye ulaştı. Artık bu konuda konsensüs oluştu diyebiliriz.

Petrol fiyatının seyri

Diğer taraftan petrolü şişirmeye devam ediyorlar. Brent varilin artışı yılbaşından beri % 12ye ulaşarak (ilginç şekilde BIST100'e paralel) 87 doları geçti. Ancak paralar üstünde belirgin bir hareket yok. Yani dolar yatay seyrediyor. Türkiye özelinde Perşembe günü TCMB faiz toplantısı öne çıkabilir ama beklenti zaten değişiklik olmayacağı yönünde.

Fitch notu yorumu



Türkiye'ye en yüksek kredi notunu veren Fitch, dün yaptığı açıklama ile “uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor” dedi. Açıklamanın özeti, “Kur Korumalı Mevduat ile Kamu maliyesine yük binebilir. Bu da kredi notunu negatif etkiler” diyor. Ancak kur sorun yaratmazsa bu uyarı hayata geçmeyebilir.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir. .