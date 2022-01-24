Fed toplantısı ne zaman? Fed kararlarının piyasalara etkisi nedir?

Bu Çarşamba Fed’in bu yılki ilk faiz toplantısı sonrasında FED Başkanının açıklamaları önem kazanıyor. Büyük bankaların “FED bilançosunda küçültme miktarı 1 trilyon doları aşar” söylemleri gelmeye devam ederken piyasaların korkusunu yatıştırmaya çalışacaktır ama ne kadar başarılı olur bilemeyiz.

18 Ocak'ta Türkiye'de başlayan kar fırtınası dünden itibaren İstanbul ve çevresinde etkisini artırdı. Ankara-İstanbul otoyolu akşam saatlerinde kapatıldı. Hava soğuk olunca gaz talebi rekora yükseldi ama Türkiye'ye gaz tedariğinde de sorun çıktı. İran kesintisi de gelince Geçen gün sanayiye verilen doğalgaz % 40 azaltılmıştı. Bu günden itibaren de 3 gün Organize Sanayi Bölgelerindeki şirketlere elektrik verilmiyor.

Sadece otomotiv ve yan sanayinin 3 gün kontak kapatmasının maliyeti 1 milyar dolar olarak hesaplanıyormuş. Süt fabrikalarının çalışmaması ile ineklerin ne yapacağını dayanak yapan, farklı sektörlerden avantaj talebi var ama galiba pek imtiyaz verilemeyecekmiş. Borsadaki sanayi şirketleri bu gelişmelerden etkilenecektir.

Bitcoinin seyri

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; perşembe günü 43 binlerde olan Bitcoin, Cumartesi günü 34 bine indi. Yüzde 21'e varan düşüş tüm kripto piyasasında kayıpları beraberinde getirdi. Perşembe günü 2.05 trilyon dolar olan toplam büyüklük bu sabah itibariyle 440 milyar dolar daha az.

Fed'in piyasalara etkisi

Aslında kriptolar bir yan eleman. Asıl elaman ABD Borsaları. Nasdaq'da yeni yılın ilk haftasında % 4.5 düşüş yaşandıktan sonra durulan satışlar geçen hafta yine coştu ve Nasdaq'ın kaybı bu ayın daha üçte ikisi geçmişken % 12'ye ulaştı. S&P 500 ise % 8 kayıpta. Bu Çarşamba FED'in bu yılki ilk faiz toplantısı sonrasında FED Başkanının açıklamaları önem kazanıyor. Büyük bankaların “FED bilançosunda küçültme miktarı 1 trilyon doları aşar” söylemleri gelmeye devam ederken piyasaların korkusunu yatıştırmaya çalışacaktır ama ne kadar başarılı olur bilemeyiz.

Hafta başı ve endeksler

Haftaya başlarken Asya borsalarında endekslerde kayıplar var ama ABD Endeks futurelarında tepkiler görülüyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. %5 lik düşüş sonrasında 2025 geçiş noktası olarak izlenebilir. Bu seviye altında hedge gerekebilir.

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