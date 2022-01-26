Fed saat kaçta toplanıyor? FED parasal genişlemeyi bitiriyor mu? İlk faiz artışı ne zaman?

Bugün 22.00’de FED’in toplantısı sonrasında açıklanacak karar ve sonrasında 22.30’daki Powell’ın açıklamaları dünya kadar Türkiye’yi de ilgilendiriyor

Pazartesi günü tüm dünya borsaları beraberce düşerken BIST 100 Endeksi de % 5 düşerek devre kesmişti. Dün ise Avrupa borsaları yükselirken BIST 100 Endeksi de günü % 1.82 artışla 1,945.07 puandan kapattı. En çok alım yapan kurum robotlarıyla meşhur yabancı kurum oldu.

Akşam ise ABD borsaları negatif kapandı ama önceki günkü gibi yine oranın öğleden sonrasında alımlar geldi. Bu yüzden bu sabah itibariyle ABD endeks futureları bizim kapanış saatinin % 1 üstünde. Asya da ise bazı endeksler artıda.

Bugün Fed toplanıyor

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Bugün 22.00'de FED'in toplantısı sonrasında açıklanacak karar ve sonrasında 22.30'daki Powell'ın açıklamaları dünya kadar Türkiye'yi de ilgilendiriyor. FED'in QE kapsamındaki alımların hızını artırması dışında aktif bir kararı beklenmiyor. Ancak Powell'in önümüzdeki süreç hakkında sözlü yönlendirmeleri önemli olacak.

Fed'e yönelik merak edilenler

Sorular: FED parasal genişlemeyi Mart'ta bitiriyor mu? İlk faiz artışı ne zaman? İlk artış 50 baz puan olur mu? Bilanço küçültme konusu ne zaman ve nasıl olacak? Uzun zamandır sakin olan FED gündemi ilk kez dolu dolu. Bu kadar çok mesele olunca piyasaları kontrol etmek zor olabilir. Borsa İstanbul' da 4. Çeyrek bilanço sezonuna bugün itibariyle giriyoruz. 44 gün sonra 11 Mart'ta bilançolar sona erecek. Bankalardan ilk olarak Akbank 1 Şubat tarihinde bilançosunu açıklayacak.



BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. %5 lik düşüş sonrasında 2025 geçiş noktası olarak izlenebilir. Bu seviye altında hedge gerekebilir.

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