FED piyasaları nasıl etkiledi? BIST'te hangi seviyeler görülecek?

Bu haftanın veri gündeminde neler var? BIST'te hangi seviyeler görülecek?

Her aya güçlü başlangıç yapmaya alışkın borsa ocak ayına da güçlü başladı ve yeni yılın ilk haftasında BIST100 endeksi yüzde 9.5 gibi çok iyi bir getiri yakaladı. THY, Pegasus, Petkim, Tüpraş gibi pandemi döneminin negatif etkilenen şirket hisseleri bu yükselişi sürükledi. Gerçi globaldeki petrol fiyatlarında da artış vardı ve bu Türkiye için enflasyonu artırıcı etkisi nedeniyle negatif bakışlarla izlendi.

FED tutanakları nasıl etkiledi?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; dünya piyasalarında geçen haftaki FED toplantı tutanakları etkisi gözlendi. Aralık'taki toplantıda üyeler faiz artırımını öne çekmek ve ardından bilançoyu küçültmek gibi konuları konuşmaya başlamışlar. FED'in Mayıstaki toplantıda ilk faiz artırım beklentisi yüzde 87 iken Mart beklentisi yüzde 73'e yükselmiş durumda.

Bu haftanın veri gündemi

Bu hafta çarşamba günü ABD'nin 2021'i hangi tüfe oranıyla kapattığı gelecek ki 7'yi geçmesi bekleniyor. Öncesinde Powel piyasanın gazını Salı günü alabilir. Dolar Endeksi 96 sınırında, ABD 10 yıllıklar yüzde 1.77 sınırında iken gelecek veri ve açıklamalar önemli seviyelerin kırılması ise tedirginliği artırabilir.



BIST'te hangi seviyeler görülecek?

Bugünün gündeminde Türkiye ve Avrupa'da işsizlik oranları, Türkiye'de araç üretimi verileri öne çıkacaktır. Bugün Japonya tatilde iken Asya'da haftaya karışık başlangıçlar görülüyor.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 1950 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.