FED martta faiz artırır mı? FED toplantısında neler konuşuldu?

ABD'de FED'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklar 5 Ocak akşamında açıklandığında görüldü ki ciddi ciddi parasal genişlemenin sona ermesi hatta bilanço küçültme konuşulmuş. Normalde FED'in 4 Mayıs toplantısında faizi artırması bekleniyordu....

ABD'de FED'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklar 5 Ocak akşamında açıklandığında görüldü ki ciddi ciddi parasal genişlemenin sona ermesi hatta bilanço küçültme konuşulmuş. Normalde FED'in 4 Mayıs toplantısında faizi artırması bekleniyordu....

Cumhuriyetçi başkan Trump tarafından atandığından dönemi bitince gitmesi beklenen FED Başkanı Powell, Demokrat Biden tarafından ikinci dönem de görevde kalması için seçildi.

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre dün Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşmasında en sevdiği kalıp cümleleri kullandı. Gerekiyorsa “Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır.” dedi. Ayrıca "ekonomi artık salgınla başa çıkmak için uyguladığımız son derece destekleyici politikalara ihtiyaç duymuyor. Mart ayında varlık alımlarını sonlandıracağız ve sonrasında faiz artırımlarına başlayacağız" diyen Powell Fed'in önümüzdeki haftalarda dijital para birimleri hakkında bir rapor yayınlamayı planladığını söyledi.

Martta faiz artar mı?



Büyük piyasa oyuncuları, bu açıklamaları son günlerde yavaşlayan piyasaları şahlandırmak için kullandılar. "Martta faiz artırmaz" beklentisi arttı. Hatta "Mayısta artırmaz" beklentisi yüzde 12'den % 15'e yükseldi. Petrol, nikel, paladyum gibi ürünler % 2 ye yakın yükselirken önce ABD borsaları ardından Asya borsaları ciddi primler yaptı. Bugün her yer yeşil! Yılbaşından beri her gün yükselen BIST100 Endeksi de bugün bundan nasibini alacaktır.

Yurt dışı piyasa seyri

Bugün yurtiçinde önemli bir veri yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti grup toplantısı takipte idi. . Yurt dışı tarafında ise ABD'nin Aralık yani 2021 yıl sonu TÜFE verisi önemli. Beklentiler yıllıkta yüzde 7'yi geçmesi yönünde. BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz. 2000 seviyesinin altında hedge gerekebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.