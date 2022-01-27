Fed bekleneni verdi mi? Fed martta ne pozisyon alacak?

Dün akşam FED başkanı Powell yaptığı açıklamalarda varlık alımlarını Mart ayında sonlandıracaklarını ve Mart ayında faizi artırmak istediklerini açıkladı. Piyasa zaten Mart ayını bekliyordu, teyit edilmiş oldu...

ABD ekonomisi son sürat canlılığını kazanınca bu sürati yavaşlatma gereği duyuldu. 2021 sonu itibariyle TÜFE % 7 ile 40 yılın en yükseğine çıkarken ÜFE % 9.7 ile zirve yaptı. Ekonomi canlanınca herkesi işe koydular gibi oldu. Çünkü Trump döneminde % 3.5 işsizlik oranı ile 50 yılın en düşük seviyesine gelmişti, pandemi de % 15'e kadar çıkmışken 2021 sonunda beklentileri aşarak % 3.9'a indi. ABD devlet bütçesi pandemide 3 trilyon dolar ve geçen yıl da 2 trilyon dolar açık verirken açığın 2022'de 1.1 trilyon dolara inecek olması da FED'in tahvil alımı işini azaltmasına imkan tanıdı.

Fed'in mart ayı adımları

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre dün akşam FED başkanı Powell yaptığı açıklamalarda varlık alımlarını Mart ayında sonlandıracaklarını ve Mart ayında faizi artırmak istediklerini açıkladı. (Piyasa zaten Mart ayını bekliyordu, teyit edilmiş oldu) İş gücü talebinin tarihi şekilde güçlü olmaya devam ettiğini belirten Powell, ücretlerin uzun yıllardan beri en hızlı şekilde arttığını kaydetti. Enflasyonla ilgili hedefleri olmadığını belirten Powell, "İş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını artırmak için epeyce alan olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar şahin açıklama olarak algıladı



Nötr ifadelerle dolu FED kararı sonrasında piyasalar sevinirken Powell'ın şahin açıklamaları sonrasında negatif havaya büründü. Akşamdan beri dolar dünyada güçleniyor. G.Afrika Randı % 1.5 değer kaybı ile öne çıkarken TL dahil Avrupalı gelişmekte olan ülke paraları % 0.7 civarında kayıptalar. Emtialar da % 1-3 arasında kayıp yaşamış durumda. Gümüş ve Platin % 3 ile öne çıkıyor. Bizim endeksin kapanış saatinden sabaha kadar ABD S&P500 Endeksi % 3 düşerken Asya borsa endekslerinde sabah itibariyle Kore ve Japonya % 3, Hindistan % 2 düşmüş durumda. Dün BIST 100 endeksi, günü % 0.31 artışla, 1,951.17 puandan kapattı. Bugün negatif bir görünüm olacak gibi. Bu sabah, BIST50'de açığa satışa yukarı adım kuralı yeniden getirildi.

BIST ve tepki hareketleri

Bugünün gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri, büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacakken Türkiye'de TCMB haftalık yabancıların yatırımlarını, BDDK mevduatlardaki gelişimini açıklayacak. SPK da haftalık bülteni yayınlayacak.BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. 2000 altında hedge gerekebilir.

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