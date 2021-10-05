Facebook çöktü neler neler oldu!

'Global büyük borsaların saat 17.00 sonrasında hızla artıdan eksiye geçişleri ile beraber BIST'te de benzer bir satış dalgası geldi...'

Yeni haftaya hafif pozitif başlayan borsada saat 17.00 sonrasında kapanışa kadar % 1 e yakın değer kaybı oluştu. BIST 100 endeksi günü % 0.51 düşüşle 1,394.37 puandan kapattı. Gün başında; gelen enflasyon datasının TÜFE'de aylık % 1.25 artış ile beklentilerin hafif altında kalması ve TCMB'nin faiz azaltım trendini bozmayacak olmasından ötürü bankacılık hisseleri başta olmak üzere genele yayılan bir iyimserlik görülüyordu.

Facebook'a dün giriş yapılamaması ve herkesin "neler oluyor" dediği bir ortamda ulusal ve uluslararası piyasalar da elbette işlemlerini devam ettiriyordu.

Bu sürece değinen Alnus Yatırım değerlendirmesinde şuhlara vurgu yaptı: Ancak global büyük borsaların saat 17.00 sonrasında hızla artıdan eksiye geçişleri ile beraber BIST'te de benzer bir satış dalgası geldi. Sonuçta Avrupa'da CAC40 % 0.6, DAX40 %0.8 değer kaybıyla günü tamamladı. ABD'de ise Dow jones % 1.0, S&P500 %1.3 düşerken Nasdaq % 2.1 değer kaybetti. Facebook grubunun bağlantılarının dünya çapında kesilmesi ile beraber teknoloji hisselerindeki satış bu düşüşü beraberinde getirdi. Bu sabah ise hafif bir tepki denemesi görülmektedir. Bu süreçte kurda ise bir değişim görülmedi.

Çin'de bir haftalık tatil devam ederken global piyasalarda Çin konuşulmaya devam ediyor. Haziran sonunda 230 dolar olan Alibaba hisseleri, dün de NewYork borsasında % 3 daha değer kaybederek 139 dolar ile 2018 sonundaki fiyatına indi. Oysa örneğin Amazon o günkü fiyatının % 120 yukarısında.

Çin'deki gayrimenkul geliştiricilerindeki patlama yayılıyor. 300 milyar dolar borçlanan Evergrande'nin temerrüt süreci tedirginliği artırırken 4 Ekim (dün) aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini yapamadı. Yine büyüklerden Sinic'in de o yolda olduğu biliniyor. Fitch dün Sinic notunu 'CCC'den 'C'ye, Fantasia notunu B'den 'CCC-'ye düşürdü.

Bugün, yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise önemli ülkelerdeki PMI, Euro Bölgesi'nde ÜFE öne çıka, ABD'de dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması da diğer bir izlenecek nokta olacak.



Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü ama tepki ile 1400 geçildi. Şimdi 1390 destek olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.