Erdoğan vatandaşa neler vadetti? Dövizin inişini ne tetikledi?

Şirketlere nasıl garanti verilecek? Borsanın gün içi performansı nasıldı?

Borsa İstanbul başta olmak üzere döviz piyasası ve reel sektörler son 24 saatte sıcak bir hareketlilik kazandı. Borsadaki gelişmeleri ne tetikledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa neleri ve nasıl vadetti. Borsada gidişat nasıl bir seyir halinde? İşte bunun cevabı....

Mevduata garanti verilmesi etkili oldu

Türk Lirasında değer kaybı dün akşama kadar sürdü ve saat akşam 7'de 18.36 ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra bir şey oldu ve TL tarihinin en hızlı günlük değer kazancını yüzde 33 değer kazancını yaşadı. Yani üçte bir oranında değer kazandı. Müthiş bir kazanç! Bunun sebebi, TL'de durup, son yükselişle beraber dolar almaya yönelen ve kurun daha da gitmesi için risk oluşturan mevduat sahiplerine garanti verilmesi oldu.

Erdoğan vatandaşa neler vadetti?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." Açıklamaya göre bu imkandan sadece bireysel hesap sahipleri yararlanacak. Benzer şekilde döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini de ekledi. Borsa için de bir adım atıldı ve nakit temettüde yüzde 15 olan stopaj yüzde 10'a indirildi.

Şirketlere nasıl garanti verilecek?

Vadeli işlemlerde şirketlere döviz yerine karşılığı TL vererek yani nakdi uzlaşma ile döviz yükümlülüğünü telafi etmenin örneği daha önce yapılmıştı. Dövize çevrilebilir (endeksli) mevduat olarak adlandırılabilecek bu yeni uygulama, örtülü faiz artırımı olarak da kabul ediliyor. Bunun yükünün devlet tarafından üstlenilmesinin kısa vadede olumlu ancak orta ve uzun vadede yıpratıcı sonuçları olabilir. Bu konudaki farklı görüşler ilerleyen zamanda daha netleşecektir.

Borsanın gün içi performansı

Önceki günün ardından dün de borsada BIST100 Endeksi yüzde 5 ve yüzde 7 düşünce iki kez devre kesici devreye girdi. Ancak kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 1.35 düşüşle 2,056.36 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 1,914'e göre yüzde 7.5 yükselmiş oldu.

Vatandaş sakin olmalı

Bugün borsadaki yükselişin devam etmesini ve vadeli işlemlerde dolar long olanların teminatlarının dolar short olanlara geçmesi ile büyük bir değişim yaşanacağını öngörüyoruz. Yatırımcıların bu volatil günlerde sakin kalmalarının önemi büyük.BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 20 gerileyerek uzun vadeli yükselen trendine dokunup ana trende geri döndü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.