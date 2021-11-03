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TIMETURK / EKO ANALİZ / Enflasyon ve FED gündemde

Enflasyon ve FED gündemde

'Bilançolar gelmeye devam ediyor. Bankalardaki iyi karların yanı sıra ENJSA beklentileri karşılarken TTKOM beklentileri oldukça aştı'

2 Saat Önce
2021-11-03 20:13:37
Enflasyon ve FED gündemde

BIST 100 endeksi, 10 günlük yükseliş rallisinin ardından dün de güne iyi başladı ve uzun süre artıda götürdü ancak kapanışa doğru gelen satışlarla günü % 0.2 kayıpla kapatınca ralli sona erdi. Ancak kayıp miktarı küçük olduğundan trend bozuldu denemez. Halen tarihi zirveye sadece % 3 mesafe var. Bankalar dün de % 1 yükseldi.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Bilançolar gelmeye devam ediyor. Bankalardaki iyi karların yanı sıra ENJSA beklentileri karşılarken TTKOM beklentileri oldukça aştı.

Yurt içi gündem belli

Bugün yurtiçi gündemde Ekim ayı enflasyon verisi vardı. Beklentiler ciddi artışa işaret ediyor. (%2.6-%2.9 arasında ağırlıklanıyor) Tabi, detayları önem taşıyacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ise 14:45 sonrasında Litvanya, Katar, Moğolistan ve Ukrayna büyükelçilerinin güven mektubu takdimleri sözkonusu idi. Akşam ise FED'in toplantısı sonrasında karar ve Powell konuşması dünya tarafından izlenecek. Beklentiler tahvil alım programında azaltıma gidilmesi ve bitiş tarihi olarak 2022 ortasının işaret edilmesi yönünde.
Bu sabah Asya'da satışlar dikkati çekiyor. Ancak FED öncesi sakin seyir beklenebilir.

Stratejik bakış

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi 1540'a kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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