Enerji fiyatını zıplatan süreç

Enerji fiyatlarındaki artış dünyada ana gündem oluyor. Petrol, doğalgaz ve kömürdeki artışlar anormal boyutlara ulaştı...

"Ekim ayına girildi. Dün de % 0.2 eksi kapanınca BIST100 3 iş günü üst üste eksi kapanmış oldu. 3 günlük kayıp % 1.0 oldu. Oysa Avrupa borsaları dün % 1'den fazla değer kazandı. Akşam da ABD borsa Endeksleri % 1 den fazla değer kazandı. Türkiye borsasındaki bu patinaj süreci tedirgin edici oluyor. Zira birkaç gündür vurguladığımız gibi Endekste 1390 altı satışların arttığı bölge olabilir."

Enerjide anormal yükseliş seyri

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Enerji fiyatlarındaki artış dünyada ana gündem oluyor. Petrol, doğalgaz ve kömürdeki artışlar anormal boyutlara ulaştı. Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyeler geçici olmaz ve hızla geri gelmezse şirketler ve çoğu ithalatçı ülke için büyük sorun olabilir.

Doların yükselişi dikkat çekici

Bugüne başlarken Gelişmekte olan ülke paralarına karşı doların yükselişi dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık faizleri % 1.57 ile son 4 ayın zirvesine çıkması bunda ana etken. USDTRY 8.92 görüp biraz geri çekildi. Benzer şekilde İtalya 10 yıllıkları da son 4 ayın zirvesine ulaştı.

Bu sabah ABD futureları ekside seyrederken bizim piyasaların da satıcılı bir başlangıç yapması beklenebilir.

Temmuz ayı sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü ama tepki ile 1400 geçildi. Şimdi 1390 destek olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.