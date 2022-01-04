En çok hangi ürünün fiyatı arttı? Emekliyi devlet mi sübvanse edecek?

Yıllık bazda fiyatı en çok artan ürünler; kağıt, kömür, otomobil, televizyon ve LPG oldu. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldıktan sonra memur ve emeklilerine yüzde 31, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı

2022'nin ilk işgününde Türkiye için önemli açıklamalar geldi. 2021'in son ayında TÜFE, beklentilerin üzerinde yüzde 13.6 artarken yıllık TÜFE yüzde 36.1 ile tamamlandı. ÜFE ise aylık yüzde 19.1 artarken yıllıkta yüzde 80 oldu. TÜFE+ÜFE ortalaması yüzde 58 hissedilen yıllık enflasyonu daha iyi açıklıyor olabilir.

Fiyatı en çok artan ürünler

TÜFE'de takibi yapılan 415 ürün içerisindeki yıllık değişim verisi olan 400 ürünün 214'ünde yüzde 36 olarak açıklanan yıllık TÜFE verisinden fazla artış görüldü. Yıllık bazda fiyatı en çok artan ürünler; kağıt, kömür, otomobil, televizyon ve LPG olmuştur. Diğer bir konu ÜFE-TÜFE arasındaki makas yüzde 43.81 puan ile rekor seviyede oldu. ÜFE'nin yüzde 80'e ulaşması, 2022 TÜFE'sinin pek de aşağı gelmeyeceğine yorumlanıyor.

225 milyar dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğlen ihracat verilerini, akşam da memur-emekli zamlarını açıkladı. Türkiye ihracatı 225 milyar dolara çıkarken otomotiv, kimyevi maddeler ve çelik ihracatı ilk 3 sektör oldu. TL'nin hızlı değer kaybının şirketleri ihracata yönettiği net görüldü. İhracatçı şirket sayısı 2020'de 87,741 iken 2021'de 101,386 oldu.



Emekliyi devlet sübvanse edecek

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldıktan sonra memur ve emeklilerine yüzde 31, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25 zam yapıldı. Ancak en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye kadar devlet sübvanse edecek.

Yılın ilk gününde borsada BIST100 yüzde 3.7 artışla, 1,926.66 puandan kapattı. En çok değer kazanan endeks yüzde 7.8 artışla Ulaştırma oldu.

Global piyasada görünüm

Dün pozitif olan global piyasalarda bugünün gündemi sakin olduğundan farklı bir trend beklenmiyor.

BIST100 Ekim başında başladığı harekette yüzde 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede yüzde 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.