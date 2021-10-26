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TIMETURK / EKO ANALİZ / Döviz bürolarından kepenk indirme protestosu

Döviz bürolarından kepenk indirme protestosu

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini protesto etmek amacıyla 4 Kasım'da geçici süreyle kepenk indirecek.

2 Saat Önce
2021-10-26 19:33:50
Döviz bürolarından kepenk indirme protestosu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarına ilişkin düzenlemesine sektörden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te döviz bürolarının kararı protesto etmek amacıyla geçici süreyle kepenk indireceğini açıkladı.

Bloomberg HT yayınına katılan Çabuk, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

Sermaye şartı ve kimlik tespiti zorunluluğu geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Müesseselerden sermaye şartını 31 Aralık 2022'ye kadar yerine getirmeleri istendi.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Öte yandan B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alanında da düzenlemeler yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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