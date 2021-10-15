Doların yükselişi ve kritik seviyeler

Dolar-TL'nin 9’dan 9.20’ye yükselmesi bu konuda yeni bir artışı gündeme getirebilir. Buradaki asıl risk; petrol fiyatlarının, geçen ayki doğalgaz ve kömür benzeri ciddi kısa vadeli ralliler yaşaması olabilir.

Ekim ayının yarısını da geride bıraktık. Ay başından beri petrol yüzde 8, Bakır yüzde 12, gümüş yüzd 6 altın yüzde 2 yükseldi. Dolar Endeksi yerinde sayarken TL dolara karşı yüzde 3.5 değer kaybederek 9.20'ye ulaştı. 21 Ekim'de TCMB toplantısında faiz indirimine devam edileceği beklentisi piyasada hakim ama gerek CDS gerek kur son zamanların en yükseğine çıkmış durumda.

"Borsa fazla rahatsız değil"

Borsa ise bu konuda fazla rahatsız değil. MSCI Dünya Endeksi ay başından beri yüzde 2.6 artarken BIST 100 yüzde 0.4 yükselmiş durumda. Dünkü yüzde 0.13 düşüş dahil üstelik.

7 Ekim 2021 tarihli SPK bülteninde halka arzı onaylanan; Hedef Holding hisse başı 1.96 TL fiyatla, Gelecek Varlık Yönetimi hisse başı 13.65 TL fiyatla, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri hisse başı 21-22.5 TL fiyat bandında bugün halka arz sürecini tamamlayacak. Böylece ilk kez 3 şirketin arzı aynı gün gerçekleşmiş olacak.

Akaryakıt ve kur etkisi

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; akaryakıt fiyatında kur ve petrol artışını karşılayacak ÖTV marjı kalmadığı bu yüzden petroldeki fiyat artışlarının akaryakıt fiyatlarını direkt artıracağı iki gündür medyada konuşuluyor. Brent'in 5 Ekim'de 82 dolara ulaşması ve 8 gündür orda kalmasının ardından yeniden yükselişe başlaması ve ayrıca Dolar-Türk Lirası kurunun 9'dan 9.20'ye yükselmesi bu konuda yeni bir artışı gündeme getirebilir. Buradaki asıl risk; petrol fiyatlarının, geçen ayki doğalgaz ve kömür benzeri ciddi kısa vadeli ralliler yaşaması olabilir.

Stratejik bakış...

Global borsalarda tepki hareketi geldi üstelik güçlü geldi. Dün Avrupa'da Fransa ve Almanya yüzde 1.4 civarında yükselirken ABD'de endeksler yüzde 1.5 üstünde arttı. Bu yüzden bu sabah Asya'da harekete devam ediyorlar.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” yorumuna yer verilmeşti ve 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.