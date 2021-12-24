Dolar/TL seyri ne yönde? 10 milyar dolar satıldı mı? TL'yi Özendirme Paketi nedir?

TL'yi özendirme paketi sonuç verecek mi? 10 milyar dolar satıldı mı? Hangi sektörlerde düşüşler yaşandı?

Volatilitesi yüksek ve zorlu bir hafta geride kalıyor. Geçen Cuma gününden bu yana yaşanan belirsizlikler ile 17 Aralık'ta 2.406 seviyesinde olan BİST100 endeksi 23 Aralık'ta 1.726 seviyesine kadar geri çekildi.

TL'yi özendirme paketi

1 haftada volatilite yüzde 30'a yaklaştı. Dolar/TL ise Aralık ayındaki faiz indirimi ile birlikte 18,35'i test etti. Merkez Bankası'nın yaklaşık 6,5 milyar dolarlık döviz satışının piyasada yetersiz kalması ardından, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası mikrofonların başına geçerek ''TL'yi Özendirme Paketi'' adı altında ekonomik paketler açıkladı.

10 milyar dolar satıldı mı?

Erdoğan bu paket ile ilgili olarak 'Bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek.' açıklamasında bulundu. Kur tarafı 18,35'li seviyelerden paketin yankıları ile 3 günde 10,50'lere kadar geri çekildi. Dijital kanallardan ve piyasadan yatırımcılar tarafından 10 milyar dolar döviz satıldığı haberleri piyasalarda yer aldı.

Sanayi şirketleri payında satış

İnfo Yatırım'a göre; Kurdaki sert geri çekilme ile birlikte TL varlıklar değer kazanıp tahvil faizleri düşse de, kur kaynaklı olarak satışları dövize endeksli şirketler ve ihracatı yüksek sanayi şirketleri paylarında satışlar hızlandı.Endekste bu hafta devre kesiciler çalıştı. Borsa İstanbul tarafından endeksteki düşüşün derinleşmemesi adına BİST50 paylarında uptick rule kuralı uygulansa da bu kural endeksteki satış baskısına engel olamadı. Sermaye piyasalarında bu hafta yaşanan dalgalanma vadeli işlem ve opsiyon piyasasında teminat tamamlama çağrılarını da ciddi düzeyde artırdı.

VİOP'ta teminat tamamlama çağrısı

21 Aralık Salı günü VİOP'ta teminat tamamlama çağrısı 1,4 milyar TL olarak kaydedildi. Bu düşüşten en az yara alan sektör ise bankacılık sektörü oldu. Öyle ki faiz indirimlerinden bu yana bankalardaki fonlama maliyetlerinin düşeceği algısı sonrasında TL varlıklardaki değer kazancı bankacılık sektörü paylarına olumlu yansıdı.TL'yi Özendirme Paketi'nin kısa vadede Dolar / TL tarafında baskı oluşturacağı tahmin ediliyor...

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